Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları

Kahraman Babam isimli dizi Show TV ekranlarında 14 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Sema Ergenokon ele almaktadır. Dizinin yapımcılığını ise 10.Ev üstlenmektedir.
Dizinin ilk adı Kırmızı Kamyon’du. Daha sonra yapım şirketi tarafından adı Kahraman Babam olarak değiştirildi. Kahraman Babam dizisi 14 Haziran’dan itibaren her Pazartesi günü Show TV ekranlarına gelecek. Yaz aylarının vazgeçilmez dizilerinden biri olması tahmin edilmektedir. Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden olması beklenmektedir.
Kahraman Babam dizisi
Dizide aksiyon ve dram bir arada aktarılacak. Dizinin ana konusu baba ve kız arasında yaşanan duygu yüklü hikayeler olacak. Ayrıca itfaiyecilerin yaşadıkları zorluklar da aktarılacak. Kahraman Babam dizisinin oyuncuları şu şekildedir;
Görkem Sevindik – Uğur
Nilay Deniz – Yonca
Ushan Çakır – Cem
Fatih Al – Yavuz
Tuğçe Altuğ – Zehra
Aslı Orcan – Ayşe
Toprak Sağlam – Gönül
Burak Berkay Akgül – İlker
Sümeyye Aydoğan – Menekşe
Timur Ölkebaş – Bedri
Gürberk Polat – Murat
Efekan Can – Furkan
Melisa Akman – Hazan
Uğur Arda Bşkan – Abdo
Bülent Ergün