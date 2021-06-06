İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...

Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları

Kahraman Babam dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Haziran ayında yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmektedir. Kahraman Babam dizisinin konusu nedir? Araştırılan bir diğer soru da Kahraman Babam dizisinde hangi oyuncuların yer aldığı oldu. Kahraman Babam dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? Bu haberimizde Kahraman Babam dizisiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları...

06 Haziran 2021 Pazar 19:19
Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Kahraman Babam isimli dizi Show TV ekranlarında 14 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Sema Ergenokon ele almaktadır. Dizinin yapımcılığını ise 10.Ev üstlenmektedir.

Dizinin ilk adı Kırmızı Kamyon’du. Daha sonra yapım şirketi tarafından adı Kahraman Babam olarak değiştirildi. Kahraman Babam dizisi 14 Haziran’dan itibaren her Pazartesi günü Show TV ekranlarına gelecek. Yaz aylarının vazgeçilmez dizilerinden biri olması tahmin edilmektedir. Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden olması beklenmektedir.

Kahraman Babam dizisi

Dizide aksiyon ve dram bir arada aktarılacak. Dizinin ana konusu baba ve kız arasında yaşanan duygu yüklü hikayeler olacak. Ayrıca itfaiyecilerin yaşadıkları zorluklar da aktarılacak. Kahraman Babam dizisinin oyuncuları şu şekildedir;

Görkem Sevindik – Uğur

Nilay Deniz – Yonca

Ushan Çakır – Cem

Fatih Al – Yavuz

Tuğçe Altuğ – Zehra

Deniz Hamzaoğlu – Tolga

Aslı Orcan – Ayşe

Toprak Sağlam – Gönül

Burak Berkay Akgül – İlker

Sümeyye Aydoğan – Menekşe

Timur Ölkebaş – Bedri

Gürberk Polat – Murat

Efekan Can – Furkan

Melisa Akman – Hazan

Uğur Arda Bşkan – Abdo

Bülent Ergün


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kahraman Babam DizisiKahraman Babam Dizisinin Konusu Ve OyuncularıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu
Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu
Mahalle, TV'de İlk Kez Çarşamba 00.15'te FOX'ta!
Mahalle, TV'de İlk Kez Çarşamba 00.15'te FOX'ta!
Masumlar Apartmanı İnci hamile mi?
Masumlar Apartmanı İnci hamile mi?
Ada Masalı Melisa Merve Nur Bengi kimdir?
Ada Masalı Melisa Merve Nur Bengi kimdir?
Sleepless filminin konusu ve incelemesi
Sleepless filminin konusu ve incelemesi
Belma Mamati kimdir? Oynadığı diziler ve filmler
Belma Mamati kimdir? Oynadığı diziler ve filmler

Popüler Haberler

Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari'nin hayatı!
Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizi çekim seti hangi ilde?
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2021
Menajerimi Ara yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
ATV'de 6 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüpoğlu) kimdir?
Panic dizisi konusu nedir? Panic dizisi oyuncu kadrosu
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 3 Haziran 2021 Perşembe
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Emanet 194. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan hesaplama formülü
2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
6 Haziran 2021 Pazar günü Kanal D yayın akışı
TRT 1'de 6 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 6 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
6 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.