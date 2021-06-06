Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları

Kahraman Babam isimli dizi Show TV ekranlarında 14 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Sema Ergenokon ele almaktadır. Dizinin yapımcılığını ise 10.Ev üstlenmektedir.

Dizinin ilk adı Kırmızı Kamyon’du. Daha sonra yapım şirketi tarafından adı Kahraman Babam olarak değiştirildi. Kahraman Babam dizisi 14 Haziran’dan itibaren her Pazartesi günü Show TV ekranlarına gelecek. Yaz aylarının vazgeçilmez dizilerinden biri olması tahmin edilmektedir. Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden olması beklenmektedir.

Kahraman Babam dizisi

Dizide aksiyon ve dram bir arada aktarılacak. Dizinin ana konusu baba ve kız arasında yaşanan duygu yüklü hikayeler olacak. Ayrıca itfaiyecilerin yaşadıkları zorluklar da aktarılacak. Kahraman Babam dizisinin oyuncuları şu şekildedir;

Görkem Sevindik – Uğur

Nilay Deniz – Yonca

Ushan Çakır – Cem

Fatih Al – Yavuz

Tuğçe Altuğ – Zehra

Deniz Hamzaoğlu – Tolga

Aslı Orcan – Ayşe

Toprak Sağlam – Gönül

Burak Berkay Akgül – İlker

Sümeyye Aydoğan – Menekşe

Timur Ölkebaş – Bedri

Gürberk Polat – Murat

Efekan Can – Furkan

Melisa Akman – Hazan

Uğur Arda Bşkan – Abdo

Bülent Ergün