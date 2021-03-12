Kağıttan Hayatlar Tahsin Baba kimdir? Gerçek adı nedir? Turgay Tanülkü hakkında bilgiler

Netflix’in yeni filmi Kağıttan Hayatlar, 12 Mart Cuma günü itibariyle platformdaki yerini aldı. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un bulunduğu film, uzun bir süredir bekleniyordu. Filmin yayınlanmasıyla birlikte, filmde yer alan oyuncular da araştırılmaya başlandı. Araştırılan isimlerden bir tanesi de filmde Tahsin Baba’ya hayat veren Turgay Tanülkü. Turgay Tanülkü’nün hayatını merak eden izleyiciler, Turgay Tanülkü ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Turgay Tanülkü’nün hayatı...

Tahsin Baba kimdir?

Kağıttan Hayatlar filminin başrolünde yer alan Mehmet’in babası gibi olan Tahsin Baba, Mehmet’e sahip çıkan kişidir. Mehmet’e akıl hocalığı yapan Tahsin Baba, hem Mehmet’in hem de kağıt toplayan diğer gençlerin, çocukların hem abisi hem de babasıdır.

Turgay Tanülkü’nün hayatı

18 Temmuz 1953 tarihinde hayata gelen Turgay Tanülkü, Uşak doğumludur. Aynı zamanda Uşaklı’da olan Tanülkü, 68 yaşındadır. Üniversite eğitimini Ankara’da alan usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro mezunudur. Mezun olduktan sonra tiyatroya başlayan Tanülkü, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Aynı zamada tiyatro eğitmenliği de yapan usta oyuncu, birçok ismi de yetiştirmiştir. Tiyatronun yanı sıra dizi ve filmlerde de yer almaya başlayan Tanülkü, birçok projede yer almıştır. İkinci Bahar, Kurtlar Vadisi, Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi, Acı Hayat, Arka Sokaklar, Behzat Ç, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok başarılı yapımda oynayan usta oyuncu, son olarak Netflix’de yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar filminde Tahsin Baba’ya hayat vermiştir.