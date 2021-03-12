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Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix’in yeni filmi Kağıttan Hayatlar, 12 Mart Cuma günü itibariyle izleyici ile buluşmaya başladı. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı film, birçok sinemasever tarafından merak ediliyor. Filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu da merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. İşte Kağıttan Hayatlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

12 Mart 2021 Cuma 21:54
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Netflix yeni projeleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. O projelerden bir tanesi de uzun bir süredir beklenen Kağıttan Hayatlar filmi. Başrolüne Çağatay Ulusoy’un yer aldığı film, 12 Mart Cuma günü itibariyle yayına girdi. Filmi Netflix’te gören izleyiciler, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı.

Kağıttan Hayatlar’ın konusu

Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Mehmet karakteri, kağıt toplayarak hayatını sürdüren bir genç olarak izleyici karşısına çıkıyor. Kağıt toplayan birçok genç ile birlikte bu işleri sürdüren Mehmet, aynı zamanda nakil bekleyen bir hasta olarak yer alıyor. Bir gün 8 yaşındaki Ali ile tanışan Mehmet’in hayatı, o gün değişiyor. Mehmet’in ve Ali’nin hayatına odaklanan film, izleyicileri kendisine çekiyor.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğrul

Tomris Çetinel

Turgay Tankülü

Osman İskender Bayer

Volkan Çalışkan

Okşan Büyük

Mehmet Bahattin Genç

Çağatay Ulusoy’un hayatı

23 Eylül 1990 tarihinde hayata gözlerini açan Çağatay Ulusoy, İstanbul doğumludur. Bütün eğitimini doğup büyüdüğü İstanbul’da alan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Sulama Sistemleri bölümünü bitirmiştir. 2010 senesinde katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Ulusoy, bu yarışmadan sonra oyunculuğa başlamıştır. Adını Feriha Koydum dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve beğeni toplayan oyuncu, her geçen gün hayran kitlesini arttırmaya başlamıştır. Sonrasında Medcezir, İçerde, Delibal, Hakan: Muhafız gibi projelerde de yer alan ve başrol oynayan Ulusoy, son olarak Netflix’in yeni projesi Kağıttan Hayatlar filminde izleyici karşısına çıkmıştır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKağıttan Hayatlarçağatay Ulusoy
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