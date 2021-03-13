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Kağıttan Hayatlar film konusu ve oyuncuları

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir filmle ekranlara geliyor! Netflix platformunda yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar, fragmanıyla oldukça ilgi gördü. Filmin konusu nedir? İşte Ulusoy'un son projesi ile ilgili merak edilenler...

13 Mart 2021 Cumartesi 15:36
Kağıttan Hayatlar film konusu ve oyuncuları
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Çağatay Ulusoy, yeni bir filmle geliyor! Kağıttan Hayatlar filminin konusu merak edilmektedir.

‘’Sokakta kimsesiz büyüyen çocuklara ithafen…’’

Netflix filmi, yetim büyümenin açtığı yaraları anlatan bir filmle geliyor. Filmde ilk olarak Mehmet (Ulusoy) tanıtılıyor. Mehmet, kağıt ve karton gibi ürünleri toplayan yoksul bir gençtir. Katı atık deposunun önemli bir bireyidir. Sevilen bir karakterdir.

Mehmet, 8 yaşlarında Ali isimli bir çocuğa yardım etmektedir. Ali’yi çöp arabasında bulmuştur. Ali, üvey babasından dayak yer ve annesi onu mecburen çöpe koyar. Mehmet, Ali’yi denize götürüp yüzme öğretir. Ona baba-abi gibi yaklaşır. Pasta ve yeni kıyafetler ile onu mutlu etmek ister.

Zaman geçirdikçe Ali ile olan bağları güçlenir. Daha sonra mahallenin babası Tahsin bu duruma müdahale eder. Tahsin, Ali’nin evine gitmesi gerektiğini söyler. Böylece Mehmet ve Ali’nin geçmiş ve gelecek arasındaki yolculukları başlar.

Filmin yaratıcı yapımcılığı Ulusoy’a aitken, yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

Film, birçok konuda eleştiri almıştır. Ulusoy’un oyunculuğu eleştirilen konulardan birisidir.

Filmin fragmanına buradan ulaşılabilir.




Son Güncelleme: 13.03.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
Kağıttan Hayatlarçağatay UlusoyNetflix
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