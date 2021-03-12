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Kağıttan Hayatlar Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Ali Doğrul hakkında bilgiler

Netflix'in yeni yerli filmi Kağıttan Hayatlar, yayınlanacağı gün merakla bekleniyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul'un paylaştığı film fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. Film yayına girdi mi? Ayrıntılar haber sitemizde yer alıyor.

12 Mart 2021 Cuma 22:52
Kağıttan Hayatlar Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Ali Doğrul hakkında bilgiler
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Netflix, yerli yapımlarına devam ederken yeni filmi 'Kağıttan Hayatlar' ın yönetmenliğini Can Ulkay yapıyor. Filmin fragmanı yayınlandığından itibaren Netflix abonelerinin merakla beklediği içerik haline geldi.

Filmin usta kadrosu ses getiren cinsten; Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Selen Öztürk, Ersin Arıcı, Okşan Büyük, Tomris Çetinel, Volkan Çalışkan, Turgay Tanülkü, Mehmet Bahattin Genç ve Osman İskender Bayer yer alıyor.

Filmin türü duygusal dramadır. 

Hayatını kağıt toplayarak geçindiren ve sağlığı giderek kötüye giden Mehmet, bir çocuk bulur. Ansızın hayatına dahil olan küçük çocuk Ali, onu kendi çocukluğuna götürecektir. 

Film yayına 12 mart Cuma girdi ve şimdiden izleyenler tarafından tam not almayı başardı. Dram konulu film severler için kaçırılmayacak fırsatta bir yapım.

Filmdeki küçük Ali, dikkatleri üzerine çekti. intenet üzerinden araştırma yapılmaya başlanan oyuncu, filmdeki sahneleriyle izleyenleri büyüledi. 

Ali ile birlikte hayatı değişen kağıt toplayıcısı Mehmet, onda kendi çocukluğunu buldu. Onunla geçirdiği her zaman diliminde kendi çocukluğuna gitti. Ali, Mehmet'in kağıt topladığı araçtan aniden ortaya çıktı. 8 yaşındaki Ali hayatını Mehmet ile birlikte geçirmeye başlayınca ikili bir bütün olarak birbirine bağlandı. Ali, para kazanarak annesini yanına getirmek isteyen bir çocuktur. Mehmette Ali'ye bu konuda yardım elini uzattı. Ali'yi sevdiklerine kavuşturmak için elinden geleni yapacak olan Mehmet, Ali'yle yeniden çocuk oldu. 

Çağatay Ulusoy her zamanki gibi yakışıklığıyla ve sahnelerindeki rolüyle nefes kesmeyi başarmıştır. Hayranları tarafından da ilgiyle takip edilen oyuncu sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor. Konunun yaratıcılığıyla Çağatay Ulusoy'un birleşimi de ayrı bir hava katmıştır. Rolünün hakkını vererek adını yazdırmıştır. Rolüne tam bürünen Ulusoy, kağıt toplayıcısı görünümünü de yansıtmayı becermiştir.

Filmdeki performansıyla Çağatay Ulusoy'dan daha fazla dikkat çeken Ali kimdir?

Kağıttan Hayatlar filminde, Ali sevinçli, sıcakkanlı bir o kadar ürkek bir çocuk. Evden kaçarak yolu Mehmet ile buluşan Ali, annesini yanına almak amacıyla para kazanmayı hedefler. Hem Mehmet'in yaşantısı hemde Ali'nin küçük yaşta bu kadar çok şeyi dert edinerek büyük bir insan gibi tavır takınmasıyla ekrana gelecek sahneler herkeste bir parça mutluluğa sebep olurken buruk bir hüzünde yerini alacaktır. 

 

Ali yani Emir Ali Doğrul 2011 İzmir doğumludur. İlkokul öğrencisidir. Ekranlara ilk Egenin Hamsisi dizisiyle gelen oyuncunun, ilk filmi olmasına rağmen oyunculuğuyla akıllarda yer edinerek geleceğin oyuncuları listesine adını yazdırmayı başarmıştır. İzmir Güzeli Ajansına kayıtlıdır. İlerleyen zamanda birçok projede yer alacağı şimdiden belli oldu.



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:52
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Netflixçağatay UlusoyFilm
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