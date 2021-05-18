İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 18.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 11:25
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Star ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı Kağıt Ev 6.bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak.

Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı

Kağıt Ev 6.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Star TV ekranlarında olacak. Her Pazartesi saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Kağıt Ev 6.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Kağıt Ev bu hafta yayınlanacak mı, Kağıt Ev yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Star TV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Kağıt Ev Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

İnci’nin cansız bedenini bahçeden çıkararak intihar süsü verecekleri yere götüren Cihan ve Aylin, bu tehlikeli yolculuğu çocukları için yapmak zorundadır. Anca yaptıkları her hamle yeni bir çıkmazı beraberinde getirecektir.

Annesi ve doğmamış kardeşini vahşi şekilde öldüren babasının yeniden ortaya çıkmasıyla Aylin’i daha kötü günler beklemektedir. 

Star TV Kağıt EV yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.... 

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.

   

Son Güncelleme: 18.05.2021 11:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?

Popüler Haberler

Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Aile Hekiminden ilaç raporu alınabilir mi? 2021 İlaç raporu nasıl alınır?
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Fragmanı – 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Gönül Dağı 29. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmenin tabiri ve anlamı
Yasak Elma dizisindeki Akın karakteri kimdir?
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? Sınıfta kalma kaçıncı sınıflarda olacak?
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi
Kefaret 27.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Mayıs 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Rüyada ceviz ağacı görmek neye işaret eder
10000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
18 Mayıs 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.