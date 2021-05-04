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Kağıt Ev yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 3. bölüm tek parça izle! Star TV Kağıt Ev son bölüm

Kağıt Ev yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 3. bölüm tek parça izle! Star TV Kağıt Ev son bölüm konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Kağıt Ev yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 3. bölüm tek parça izle! Star TV Kağıt Ev son bölüm haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 4 Mayıs 2021 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 13:09
Kağıt Ev yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 3. bölüm tek parça izle! Star TV Kağıt Ev son bölüm
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Kağıt Ev 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 3.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Kağıt Ev 3.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Kağıt Ev 3.bölüm özet

Aylin kızlarını öldüren kişinin kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirir. Kocasının oğlunun sevgilisiyle ilişkisi olduğunu zanneden Aylin, yanılmıştır. Ancak Cihan’ın karısını bu konuda ikna etmesi gerekir. Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğunu öğrenmelerinin ardından hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayet suçlusu olur.

Olaydan kurtulmanın tek çıkış yolu cesedi bahçeden çıkarıp, intihar süsü vermektir. Ancak bunu yapabilecek cesareti toplamaları gerekmektedir. Bu sırada Gülsüm’ü karşılarında gören Aylin ve Cihan büyük bir vicdan azabıyla uğraşmaktadır. Kendi içlerindeki karanlık sırları araştıran ikinin belki de geçmişten gelen bir sorunları vardır.

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

Kızlarının bir cinayete kurban gitmesiyle hayatları alt üst olan Cihan ve Aylin çifti, suçu örtbas etmek isterken daha büyük bir çıkmaza girer. Her söylenen yalan onları yeni bir hataya iter. Bu sırada kocasının yardımcılarından İnci ile ilişkisi olduğundan şüphelenen Aylin bu durum nedeniyle büyük bir çıkmazdadır. Evliliği çatırdamaya başlayan Ayin ne yapacağını bilemez.

İnci’nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk etti. Fırtına ailesinin yanında yaşamak üzere geldi ve işler tamamen karıştı. Aylin ve Cihan Fırtına çifti bu olanların ardından daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. O tehlike ise pervasızlığıyla dikkat çeken Cemre’den başkası değildi.

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.





Son Güncelleme: 04.05.2021 13:09
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Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
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