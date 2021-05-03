Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni dizilerden birisi olarak karşımıza Kağıt Ev dizisi çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun rol aldığı yeni dizi 19 Nisan gününde izleyici ile buluşacak. Dizide Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra Tuvana Türkay ve Can Nergis de yer alıyor.

Kağıt Ev nerede çekiliyor?

İlk kez Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan dizi saat 20'de ekranda olacak. Kağıt Ev dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı da merak konusu. Peki Kağıt Ev dizisinin çekimleri nerede gerçekleştiriliyor?

Kağıt Ev dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor.İstanbul’a bağlı Reşadiye’de çekilen dizide Fırtına ailesinin yaşadığı evin Reşadiye’de bulunan ve İstanbul’un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan’a ait olduğu tahmin ediliyor.