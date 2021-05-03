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Kağıt Ev nerede çekiliyor?

Star Tv ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev'in nerede çekildiği izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi ilk bölümü ile yakında ekranlarda olacak. Peki Kağıt Ev dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:39
Kağıt Ev nerede çekiliyor?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni dizilerden birisi olarak karşımıza Kağıt Ev dizisi çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun rol aldığı yeni dizi 19 Nisan gününde izleyici ile buluşacak. Dizide Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra Tuvana Türkay ve Can Nergis de yer alıyor.

İlk kez Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan dizi saat 20'de ekranda olacak. Kağıt Ev dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı da merak konusu. Peki  Kağıt Ev dizisinin çekimleri nerede gerçekleştiriliyor?

Kağıt Ev nerede çekiliyor?

Kağıt Ev dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor.İstanbul’a bağlı Reşadiye’de çekilen dizide Fırtına ailesinin yaşadığı evin Reşadiye’de bulunan ve İstanbul’un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan’a ait olduğu tahmin ediliyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:39
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Anahtar Kelimeler:
KağıtEv
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