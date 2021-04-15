Kağıt Ev ne zaman başlıyor? Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev, yakın bir zamanda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk afişi yayınlanırken, dizide bulunan isimler şimdiden heyecan yarattı. Hem iddialı oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla dikkat çeken diziyi izleyiciler merakla bekliyor. Peki, dizinin konusu nedir? Dizi ne zaman yayınlanacak? Dizide hangi isimler yer alıyor?

Kağıt Ev’in konusu

Cihan ve Aylin, bir oğulları ve 2 kızlarıyla birlikte mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlardı. Mükemmel bir aile tablosu çizen bu aile, her konuda oldukça başarılı bir konumdaydılar. Ancak bu mutlu aile tablosu, bir yanlış anlama ile darmadağın oluyor. Verdikleri bir yanlış kararla hayatları altüst olan bu aile, yeni bir yaşam mücadelesini içine düşer.

Kağıt Ev ne zaman yayınlanacak?

Dizi 19 Nisan Pazartesi günü itibariyle izleyici karşısına çıkacak. Star TV’de yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü 19 Nisan Pazartesi günü ekranlarda olacak.

Kağıt Ev dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?

Dizinin başrolünü Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş paylaşıyor. Ayrıca dizide; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi oyuncular da yer almaktadır.