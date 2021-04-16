Kağıt Ev konusu nedir, oyuncuları kimler? Kağıt Ev ne zaman başlıyor, yayın günü belli oldu mu?

Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir?

Kağıt Ev dizisi Star Tv’de 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20.00 ekranlara gelecektir. 3 çocukları ile mutlu bir aile sürdüren Fırtına ailesinin mutlulukları bir anda yerle bir olur. Ceza hukuku profesörü olan Cihan Fırtına, uzun süre yayımlanan Suçlu Peşinde programının yapımcısı Azra İnce ile eşini aldatır. Eşi avukat Aylin ise işi ve 3 çocuğunun peşinden ihaneti fark etmez bile.

16 yaşındaki kızları Cemre babasının ihanetini yakalar. Fakat şüpheleri yanlış kadına işaret eder. Evlerinde çalışan Gülsümün kızı İnci’yi bilmektedir. İnci aile tarafından burslu okutulur. Cemrenin saldırına uğrar ve İnci ölür. Bir anda kaybolan kızını arayan Gülsümün tek dayanağı Fırtına ailesidir. Bir de ailenin büyük oğlu Mert’tir. Çünkü Mert ve İnci sevgilidirler.

Kağıt Ev oyuncuları

*Erdal Beşikçioğlu (Cihan)

*Nur Fettahoğlu (Aylin)

*Tuvana Türkay (Azra)

*Nihal Koldaş (Gülsüm)

*Nejat Uygur (Mert)

*Can Nergis (Bülent)

*Helin Kandemir (Cemre)

*Yaşar Üzer (Halil)

*Tuğçe Aykut (İnci)

*Bülent Gültekin (Çetin)

*Bulut Teker (Melisa)

