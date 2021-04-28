Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem

Fırtına ailesi, üç çocuğu olan mutlu bir ailedir. Ailenin babası Cihan Fırtına, Ceza Hukuku Profesörü, anne Aylin ise başarılı bir avukattır. Yoğun çalışma hayatlarına rağmen ev ile iş hayatlarını kusursuz bir şekilde dengeleyen ailenin yaşamı, bir günde kararır.

Bir ihanet bir cinayete neden oldu!

Cihan, “Suçlu Peşinde” isimli programa katılıp olayların adli yönleriyle ilgili bilgiler verir. Fakat, bir gün programın sunucusu olan Azra İnci’nin cazibesine kapılarak eşini aldatır. Aylin, eşi ve çocukları arasında mekik dokurken kocasının ihanetinin farkına varmaz. Fakat, ailenin hırçın ve sivri çocuğu Cemre babasının ihanetini fark eder.

İhaneti İnci’den bildi!

Durumu açıklığa kavuşturmayı isteyen Cemre, babasının yasak aşkını bulmak için iz sürer, fakat yorumları onu yanlış kadına yönlendirir.

İnci, Fırtına ailesinin çalışanı olan Gülsüm’ün kızı ve Cihan Fırtına’nın da öğrencisidir. Aynı zamanda kimsenin haberi olmasa da Fırtına ailesinin oğlu Mert’in kız arkadaşıdır. Cemre, bulduğu delilleri yanlış değerlendirip babasının sevgilisinin İnci olduğu düşüncesine kapılır. Ondan sinirini çıkartmayı isteyen Cemre İnci’ye saldırır ve ikili arasında çıkan tartışmada İnci hayatını kaybeder.

Azra’nın tek derdi Cihan!

Cihan hata yaptığını bilse de Azra’nın cazibesine kendini kaptırdığı için karşı koyma konusunda zorluk çeker. Cihan, “Aynı hatayı tekrar yapamam” dese de bu sözleri kifayetsiz kalır.

İşte olay yaratan o sahne!

Cihan’ın söylediklerine karşılık olarak “Ben sana iyi gelmek istiyorum” diyen Azra, Cihan’a yaklaşarak onu öper.