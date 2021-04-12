Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu

Star TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden olan Kağıt Ev dizisi yayınladığı tanıtım afişi ile büyük dikkat çekti. İstanbul'da çekimleri hala devam eden Kağıt Ev dizisi setten gelen fotoğraf ile merak uyandırdı. Yapımını 03 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği Kağıt Ev dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturmaktadır.
Kağıt Ev dizisinin konusu
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak?
Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz net bir karar olmasa da dizinin 2021 yılının Mayısıs ayı ortasında başlaması beklenmektedir.
Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu
- Erdal Beşikçioğlu
- Nur Fettahoğlu
- Tuvana Türkay
- Can Nergis
- Nihal Koldaş
- Helin Kandemir
- Nejat Uygur
- Bülent Gültekin
- Yaşar Üzer
- Bulut Teker
- Tuğçe Aykut
Son Güncelleme: 12.04.2021 23:24