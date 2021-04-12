Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu

Star TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden olan Kağıt Ev dizisi yayınladığı tanıtım afişi ile büyük dikkat çekti. İstanbul'da çekimleri hala devam eden Kağıt Ev dizisi setten gelen fotoğraf ile merak uyandırdı. Yapımını 03 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği Kağıt Ev dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturmaktadır.

Kağıt Ev dizisinin konusu

Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak?

Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, kızları Cemre ve Melisa ile huzurlu, mutlu ve imrenecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri ve hayatları mükemmel olan aile tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Ailenin hayatı verdikleri karar ile bir anda değişecek ve yıllardır kurmaya büyük bir emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede mahvolacaktır. Cihan ve Aylin ise hem ailelerini hem de çocuklarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır.

Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz net bir karar olmasa da dizinin 2021 yılının Mayısıs ayı ortasında başlaması beklenmektedir.

Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu