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Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu

Star TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden olan Kağıt Ev dizisi yayınladığı tanıtım afişi ile büyük dikkat çekti. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine toplayan Kağıt Ev dizisinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu nedir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:24
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu
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Star TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden olan Kağıt Ev dizisi yayınladığı tanıtım afişi ile büyük dikkat çekti. İstanbul'da çekimleri hala devam eden Kağıt Ev dizisi setten gelen fotoğraf ile merak uyandırdı. Yapımını 03 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği Kağıt Ev dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturmaktadır. 

Kağıt Ev dizisinin konusu

Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, kızları Cemre ve Melisa ile huzurlu, mutlu ve imrenecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri ve hayatları mükemmel olan aile tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Ailenin hayatı verdikleri karar ile bir anda değişecek ve yıllardır kurmaya büyük bir emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede mahvolacaktır. Cihan ve Aylin ise hem ailelerini hem de çocuklarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. 

Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak? 

Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz net bir karar olmasa da dizinin 2021 yılının Mayısıs ayı ortasında başlaması beklenmektedir. 

Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu

  • Erdal Beşikçioğlu 
  • Nur Fettahoğlu 
  • Tuvana Türkay 
  • Can Nergis
  • Nihal Koldaş 
  • Helin Kandemir 
  • Nejat Uygur 
  • Bülent Gültekin 
  • Yaşar Üzer 
  • Bulut Teker 
  • Tuğçe Aykut



Son Güncelleme: 12.04.2021 23:24
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