Kağıt Ev dizisi ne kadar izlendi, dizi beğenildi mi?

03 Medya yapımındaki dizi Kağıt Ev, ilk bölümü ile dün akşam Star TV’de başladı. TİAK verilerine göre, başrol kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ile Nihal Koldaş gibi isimlerin bulunduğu dizi, Total’de 17, AB’de 9 ve ABC’de ise 12. olarak ekran macerasına başladı.

Pazartesi günü reyting savaşlarında Çukur dizisi bütün alanlarda zirvede!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü dün akşam ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca, sezon sonunda final yapmaya hazırlanan Çukur 125. bölümü ile bütün kategorilerde birinci sırada yer almayı başardı.

Total kategorisinde; ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da 2., FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma da 3. sırada yer aldı.

AB ile ABC kategorilerinde de; Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 2., Yasak Elma da 3. sırada yer aldı.