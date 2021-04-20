Kağıt Ev dizisi ne kadar izlendi, dizi beğenildi mi?

03 Medya yapımındaki dizi Kağıt Ev, ilk bölümü ile dün akşam Star TV’de başladı. TİAK verilerine göre, başrol kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ile Nihal Koldaş gibi isimlerin bulunduğu dizi, Total’de 17, AB’de 9 ve ABC’de ise 12. olarak ekran macerasına başladı.
Pazartesi günü reyting savaşlarında Çukur dizisi bütün alanlarda zirvede!
Total kategorisinde; ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da 2., FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma da 3. sırada yer aldı.
AB ile ABC kategorilerinde de; Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 2., Yasak Elma da 3. sırada yer aldı.
Son Güncelleme: 20.04.2021 22:38