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Kağıt Ev dizisi ne kadar izlendi, dizi beğenildi mi?

Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev, her hafta Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. İlk bölümü ile dün akşam ekranlara gelen dizinin reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Kağıt Ev dizisi ne kadar izlendi, dizi beğenildi mi? İşte detaylar…

20 Nisan 2021 Salı 22:38
Kağıt Ev dizisi ne kadar izlendi, dizi beğenildi mi?
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03 Medya yapımındaki dizi Kağıt Ev, ilk bölümü ile dün akşam Star TV’de başladı. TİAK verilerine göre, başrol kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ile Nihal Koldaş gibi isimlerin bulunduğu dizi, Total’de 17, AB’de 9 ve ABC’de ise 12. olarak ekran macerasına başladı.

Pazartesi günü reyting savaşlarında Çukur dizisi bütün alanlarda zirvede!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü dün akşam ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca, sezon sonunda final yapmaya hazırlanan Çukur 125. bölümü ile bütün kategorilerde birinci sırada yer almayı başardı.

Total kategorisinde; ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da 2., FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma da 3. sırada yer aldı.

AB ile ABC kategorilerinde de; Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 2., Yasak Elma da 3. sırada yer aldı.




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
Kağıt EvNeKadarIzlendi
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