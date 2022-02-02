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Kağıt Ev Dizisi Mert 4 parmaklı mı?

Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşan Kağıt Ev dizisi ilk bölümüyle oldukça beğenildi. Dizide Mert karakterine hayat veren Nejat Uygur'un parmakları seyircinin ilgisini çekti. Nejat Uygur'un neden 4 parmağı var? Haberimizde başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

02 Şubat 2022 Çarşamba 05:06
Kağıt Ev Dizisi Mert 4 parmaklı mı?
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Kağıt Ev dizisinde Mert karakterine Nejat Uygur hayat vermektedir. Dizinin ilk bölümünde Uygur’un elinde 4 parmak olduğu fark edildi. Uygur, Bizim Hikaye dizisindeki rolü Hikmet ile tanınmıştı.

Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev oldukça beğenildi. Nejat Uygur’un performansı da dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun 5 yerine 4 parmağı olması seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Nejat Uygur

Nejat Uygur, Behzat Uygur’un oğludur. Dedesinin ismini almıştır. Daha önce Aşk Ağlatır dizisinde rol almıştır.

4 parmağı mı var?

Nejat Uygur, doğuştan 4 parmaklıdır. Ülkemizde sık karşılaşılmasa da bazı insanlar eksik parmakla doğuyor. 4 parmaklı olmasının sebebi kaza veya hastalık değil. Bu durum doğuştandır.



Son Güncelleme: 02.02.2022 05:06
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Anahtar Kelimeler:
Nejat Uygur4 Parmaklı Mı
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