Kağıt Ev Dizisi Mert 4 parmaklı mı?

Kağıt Ev dizisinde Mert karakterine Nejat Uygur hayat vermektedir. Dizinin ilk bölümünde Uygur’un elinde 4 parmak olduğu fark edildi. Uygur, Bizim Hikaye dizisindeki rolü Hikmet ile tanınmıştı.
Nejat Uygur
Nejat Uygur, Behzat Uygur’un oğludur. Dedesinin ismini almıştır. Daha önce Aşk Ağlatır dizisinde rol almıştır.
4 parmağı mı var?
Nejat Uygur, doğuştan 4 parmaklıdır. Ülkemizde sık karşılaşılmasa da bazı insanlar eksik parmakla doğuyor. 4 parmaklı olmasının sebebi kaza veya hastalık değil. Bu durum doğuştandır.
Son Güncelleme: 02.02.2022 05:06