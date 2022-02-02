Kağıt Ev Dizisi Mert 4 parmaklı mı?

Kağıt Ev dizisinde Mert karakterine Nejat Uygur hayat vermektedir. Dizinin ilk bölümünde Uygur’un elinde 4 parmak olduğu fark edildi. Uygur, Bizim Hikaye dizisindeki rolü Hikmet ile tanınmıştı.

Nejat Uygur

Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev oldukça beğenildi. Nejat Uygur’un performansı da dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun 5 yerine 4 parmağı olması seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Nejat Uygur, Behzat Uygur’un oğludur. Dedesinin ismini almıştır. Daha önce Aşk Ağlatır dizisinde rol almıştır.

4 parmağı mı var?

Nejat Uygur, doğuştan 4 parmaklıdır. Ülkemizde sık karşılaşılmasa da bazı insanlar eksik parmakla doğuyor. 4 parmaklı olmasının sebebi kaza veya hastalık değil. Bu durum doğuştandır.