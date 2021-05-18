İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 5.bölüm tek parça izle!

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 5.bölüm tek parça izle! haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 5.bölüm tek parça izle! ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mayıs 18 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 03:31
Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 5.bölüm tek parça izle!
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Kağıt Ev 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 5.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Kağıt Ev 5.bölüm özet

İnci’nin cansız bedenini bahçeden çıkararak intihar süsü verecekleri yere götüren Cihan ve Aylin, bu tehlikeli yolculuğu çocukları için yapmak zorundadır. Anca yaptıkları her hamle yeni bir çıkmazı beraberinde getirecektir.

Annesi ve doğmamış kardeşini vahşi şekilde öldüren babasının yeniden ortaya çıkmasıyla Aylin’i daha kötü günler beklemektedir. 

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

Aylin kızlarını öldüren kişinin kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirir. Kocasının oğlunun sevgilisiyle ilişkisi olduğunu zanneden Aylin, yanılmıştır. Ancak Cihan’ın karısını bu konuda ikna etmesi gerekir. Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğunu öğrenmelerinin ardından hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayet suçlusu olur.

Olaydan kurtulmanın tek çıkış yolu cesedi bahçeden çıkarıp, intihar süsü vermektir. Ancak bunu yapabilecek cesareti toplamaları gerekmektedir. Bu sırada Gülsüm’ü karşılarında gören Aylin ve Cihan büyük bir vicdan azabıyla uğraşmaktadır. Kendi içlerindeki karanlık sırları araştıran ikinin belki de geçmişten gelen bir sorunları vardır.

Kağıt Ev 5.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.

Kağıt Ev yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev canlı yayın ful hd olarak her hafta Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Kağıt Ev yeni bölüm canlı izle olarak 17 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Kağıt Ev 5.bölüm bu akşam Star TV’de canlı izle tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

 

Son Güncelleme: 18.05.2021 03:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Yasak Elma bitti mi, yok mu, final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
Yasak Elma bitti mi, yok mu, final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?
Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?

Popüler Haberler

Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 5.bölüm tek parça izle!
Maraşlı 18. bölüm izle ATV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Masumiyet 12. bölüm full izle! Masumiyet son bölüm tek parça Fox TV 17 Mayıs 2021
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. son bölüm full tek parça izle TRT 1 17 Mayıs 2021 Pazartesi
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2021
Hava durumu nasıl olacak? 14 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?
Hasan Sabbah kimdir? Gerçek tarihte nasıl ve ne zaman öldü?
Günlük burç yorumları; 14 Mayıs 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?
Bim'de indirimde ne var 18 Mayıs 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
18 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Mayıs 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.