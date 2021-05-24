İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kağıt Ev 6. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın

Kağıt Ev 6. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:34
Kağıt Ev 6. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Kağıt Ev 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 6.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Kağıt Ev 6.bölüm özet

İnci’nin cansız bedenini bahçeden çıkararak intihar süsü verecekleri yere götüren Cihan ve Aylin, bu tehlikeli yolculuğu çocukları için yapmak zorundadır. Anca yaptıkları her hamle yeni bir çıkmazı beraberinde getirecektir.

Annesi ve doğmamış kardeşini vahşi şekilde öldüren babasının yeniden ortaya çıkmasıyla Aylin’i daha kötü günler beklemektedir. 

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

Aylin kızlarını öldüren kişinin kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirir. Kocasının oğlunun sevgilisiyle ilişkisi olduğunu zanneden Aylin, yanılmıştır. Ancak Cihan’ın karısını bu konuda ikna etmesi gerekir. Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğunu öğrenmelerinin ardından hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayet suçlusu olur.

Olaydan kurtulmanın tek çıkış yolu cesedi bahçeden çıkarıp, intihar süsü vermektir. Ancak bunu yapabilecek cesareti toplamaları gerekmektedir. Bu sırada Gülsüm’ü karşılarında gören Aylin ve Cihan büyük bir vicdan azabıyla uğraşmaktadır. Kendi içlerindeki karanlık sırları araştıran ikinin belki de geçmişten gelen bir sorunları vardır.

Kağıt Ev 6.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.

Kağıt Ev yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev canlı yayın ful hd olarak her hafta Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Kağıt Ev yeni bölüm canlı izle olarak 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Kağıt Ev 6.bölüm bu akşam Star TV’de canlı izle tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak.



Son Güncelleme: 24.05.2021 20:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Popüler Haberler

Kağıt Ev 6. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Maraşlı canlı izle! ATV Maraşlı 19.bölüm tek parça izle!
Çukur 129. son bölüm full tek parça izle Show TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm tek parça izle!
Çukur dizisindeki Yasmin karakteri kimdir? Gamze Doğanoğlu nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maraşlı Zeliş karakterini kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik kimdir?
Masumiyet 13. bölüm izle tek parça! Masumiyet son bölüm izle!
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?
Erkam Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın meslegi ne? Erkan Yıldırım’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi
Kırmızı Oda Alya neden ayrıldı? Melisa Sözen Kırmızı Oda’ya neden veda etti?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk'ün yer aldığı diziler
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu'nun yer aldığı diziler
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş yer aldığı dizi ve film yapımları
Çukur dizisinde Cennet karakterini Aylin Engör canlandırıyor
Maraşlı dizi oyuncusu Mahur kimdir? Alina Boz hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.