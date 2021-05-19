İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 6. yeni bölümde neler olacak?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 6. yeni bölümde neler olacak? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimize göz atarak, Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 6. yeni bölümde neler olacak? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:26
Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 6. yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Star ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı Kağıt Ev 6.bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak.

Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı

Kağıt Ev 6.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Star TV ekranlarında olacak. Her Pazartesi saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Kağıt Ev 6.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Kağıt Ev bu hafta yayınlanacak mı, Kağıt Ev yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Star TV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Kağıt Ev Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

İnci’nin cansız bedenini bahçeden çıkararak intihar süsü verecekleri yere götüren Cihan ve Aylin, bu tehlikeli yolculuğu çocukları için yapmak zorundadır. Anca yaptıkları her hamle yeni bir çıkmazı beraberinde getirecektir.

Annesi ve doğmamış kardeşini vahşi şekilde öldüren babasının yeniden ortaya çıkmasıyla Aylin’i daha kötü günler beklemektedir. 

Star TV Kağıt EV yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.... 

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.

   

Son Güncelleme: 19.05.2021 11:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu
Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu
A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu
A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?

Popüler Haberler

Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 6. yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu
A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?
Gönül Dağı 29. bölüm fragman izle - Gönül Dağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları yasak mı?
7307 nitelik kodu ve 7307 özel şartı nedir, ne demektir?
Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı nedir? Osman Aydın nereli, yaşı kaç?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
Acemi Anneler dizisinin Aleyna'yı Aslı Babayiğit'in hayat hikayesi!
Bugün hangi maçlar var? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Acemi Anneler dizisi Melahat (Deniz Gökçe Kayhan) kimdir?
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2021 Bulgaristan asgari ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.