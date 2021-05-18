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Kağıt Ev 6. bölüm fragman izle - Kağıt Ev 24 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı

Merak uyandıran Kağıt Ev 6. bölüm fragman izle - Kağıt Ev 24 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 18 Mayıs 2021 Salı günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 23:25
Kağıt Ev 6. bölüm fragman izle - Kağıt Ev 24 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı
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Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Star ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı Kağıt Ev 6.bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak.

Kağıt Ev 6.bölüm fragmanı

Kağıt Ev 6.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Star TV ekranlarında olacak. Her Pazartesi saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Kağıt Ev 6.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Kağıt Ev bu hafta yayınlanacak mı, Kağıt Ev yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Star TV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Kağıt Ev Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

İnci’nin cansız bedenini bahçeden çıkararak intihar süsü verecekleri yere götüren Cihan ve Aylin, bu tehlikeli yolculuğu çocukları için yapmak zorundadır. Anca yaptıkları her hamle yeni bir çıkmazı beraberinde getirecektir.

Annesi ve doğmamış kardeşini vahşi şekilde öldüren babasının yeniden ortaya çıkmasıyla Aylin’i daha kötü günler beklemektedir. 

Star TV Kağıt EV yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.... 

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.

   

Son Güncelleme: 18.05.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
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