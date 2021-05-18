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Kağıt Ev 5. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Kağıt Ev 5. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 11:33
Kağıt Ev 5. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Kağıt Ev 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 5.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Kağıt Ev 5.bölüm özet

İnci’nin cansız bedenini bahçeden çıkararak intihar süsü verecekleri yere götüren Cihan ve Aylin, bu tehlikeli yolculuğu çocukları için yapmak zorundadır. Anca yaptıkları her hamle yeni bir çıkmazı beraberinde getirecektir.

Annesi ve doğmamış kardeşini vahşi şekilde öldüren babasının yeniden ortaya çıkmasıyla Aylin’i daha kötü günler beklemektedir. 

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

Aylin kızlarını öldüren kişinin kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirir. Kocasının oğlunun sevgilisiyle ilişkisi olduğunu zanneden Aylin, yanılmıştır. Ancak Cihan’ın karısını bu konuda ikna etmesi gerekir. Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğunu öğrenmelerinin ardından hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayet suçlusu olur.

Olaydan kurtulmanın tek çıkış yolu cesedi bahçeden çıkarıp, intihar süsü vermektir. Ancak bunu yapabilecek cesareti toplamaları gerekmektedir. Bu sırada Gülsüm’ü karşılarında gören Aylin ve Cihan büyük bir vicdan azabıyla uğraşmaktadır. Kendi içlerindeki karanlık sırları araştıran ikinin belki de geçmişten gelen bir sorunları vardır.

Kağıt Ev 5.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.

Kağıt Ev yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev canlı yayın ful hd olarak her hafta Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Kağıt Ev yeni bölüm canlı izle olarak 17 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Kağıt Ev 5.bölüm bu akşam Star TV’de canlı izle tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

 

Son Güncelleme: 18.05.2021 11:33
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Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
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