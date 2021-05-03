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Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV

Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kağıt Ev son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Kağıt Ev 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü 4.yeni bölümüyle yayınlanacak. Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:20
Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
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Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Star ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı Kağıt Ev 4.bölüm izle 10 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak.

Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı

Kağıt Ev 4.bölüm canlı yayın 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Star TV ekranlarında olacak. Her Pazartesi saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Kağıt Ev 4.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 4.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Kağıt Ev bu hafta yayınlanacak mı, Kağıt Ev yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Star TV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Kağıt Ev Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

Aylin kızlarını öldüren kişinin kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirir. Kocasının oğlunun sevgilisiyle ilişkisi olduğunu zanneden Aylin, yanılmıştır. Ancak Cihan’ın karısını bu konuda ikna etmesi gerekir. Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğunu öğrenmelerinin ardından hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayet suçlusu olur.

Olaydan kurtulmanın tek çıkış yolu cesedi bahçeden çıkarıp, intihar süsü vermektir. Ancak bunu yapabilecek cesareti toplamaları gerekmektedir. Bu sırada Gülsüm’ü karşılarında gören Aylin ve Cihan büyük bir vicdan azabıyla uğraşmaktadır. Kendi içlerindeki karanlık sırları araştıran ikinin belki de geçmişten gelen bir sorunları vardır.

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.

 





Son Güncelleme: 03.05.2021 23:20
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Kağıt EvStar Tv
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