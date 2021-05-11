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Kağıt Ev 4. bölüm izle tek parça! Kağıt Ev son bölüm kesintisiz izle!

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Kağıt Ev 4. bölüm izle tek parça! Kağıt Ev son bölüm kesintisiz izle! haberine dair tüm yeni ayrıntılar 11.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

11 Mayıs 2021 Salı 13:25
Kağıt Ev 4. bölüm izle tek parça! Kağıt Ev son bölüm kesintisiz izle!
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Kağıt Ev 10 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 4.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Kağıt Ev 4.bölüm özet

İnci’nin cansız bedenini bahçeden çıkararak intihar süsü verecekleri yere götüren Cihan ve Aylin, bu tehlikeli yolculuğu çocukları için yapmak zorundadır. Anca yaptıkları her hamle yeni bir çıkmazı beraberinde getirecektir.

Annesi ve doğmamış kardeşini vahşi şekilde öldüren babasının yeniden ortaya çıkmasıyla Aylin’i daha kötü günler beklemektedir.  

Kağıt Ev son bölümde ne oldu?

Aylin kızlarını öldüren kişinin kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirir. Kocasının oğlunun sevgilisiyle ilişkisi olduğunu zanneden Aylin, yanılmıştır. Ancak Cihan’ın karısını bu konuda ikna etmesi gerekir. Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğunu öğrenmelerinin ardından hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayet suçlusu olur.

Olaydan kurtulmanın tek çıkış yolu cesedi bahçeden çıkarıp, intihar süsü vermektir. Ancak bunu yapabilecek cesareti toplamaları gerekmektedir. Bu sırada Gülsüm’ü karşılarında gören Aylin ve Cihan büyük bir vicdan azabıyla uğraşmaktadır. Kendi içlerindeki karanlık sırları araştıran ikinin belki de geçmişten gelen bir sorunları vardır.

Kağıt Ev 4.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Kağıt Ev dizi konusu ne?

3 çocuklu Fırtına ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına uzun süredir yayınlara katılarak Suçlu Peşinde programında Azra İnci ile tanışır ve Azra ile birlikte olup eşi Aylin’i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin çocukları ve işiyle uğraşırken bu durumu fark etmez. Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre babasının yaptığını anlar. Ancak Cemre yanlış kadını hedef alır. Cemre babasının evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci ile birlikte olduğunu düşünmüştür. İnci Cihan ve Aylin çiftinin burslarıyla okumuştur. Cemre babasıyla birlikte olduğunu düşündüğü İnci ile tartışır ve bu tartışmada İnci ölür. Bu ölüm ardından olaylar tamamen tepe taklak olur.

Kağıt Ev oyuncuları kim?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Nejat Uygur,

Tuvana Türkay,

Can Nergis,

Nihal Koldaş,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Helin Kandemir.



Son Güncelleme: 11.05.2021 13:25
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Anahtar Kelimeler:
Star TvKağıt Ev
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