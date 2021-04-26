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Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölüm büyük ses getirirken ikinci bölüm şimdiden merak edilmeye başlandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:55
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan
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Konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça iddialı bir yapım olan Kağıt Ev dizisinin ikinci bölümü yayınlanacak. İkinci bölüm dizi hayranları tarafından şimdiden oldukça merak edilmeye başlandı.

Yeni yayınlanan bölümde neler olacak? İşte detaylar.

Kızlarının cinayeti  ile büyük bir şok yaşayan ve çıkmazın içine düşen Aylin ve Cihan çocuklarının suçunun üstünü kapatmak için iyice çıkmaza girerler. Her yeni söylenen yalan yeni yalanları ve hatalar hataları ardı ardına getirmeye devam ediyor.

Eşinin yıllardır yardımcılığını yapanların kızı olan İnci'yle ilişkisi olduğunu düşünen ve bu konuda araştırma yapan Aylin ve ailesi Cihan ile evliliklerindeki en büyük sorunu yaşarlar. Yıkılmaz gördükleri aileleri yıkılmak üzere çatırdamaya başlar. AMa Cihan'ın gerçek metresi İnci değildir. Gerçek ilişkisi Azra ile ilişkisi ayağına dolanmaya başlar. 

İnci tarafında da olaylar hız kesmeden devam eder. Annesi eşi ile kavga edip Fırtına ailesinin yanında soluğu alır. Bu durum ise Ayli ve Cihan cephesinde çok büyük tehlike arz etmektedir. 

Kızını koruma içgüdüsü ile geçmişten gelen sırrı korumaya çalışır. Mert ise İnci ile aşk yaşadıklarını ailesine söyler ve büyük bir dertten kurtulur.

 

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
Kağıt EvStar TvYeni Bölüm
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