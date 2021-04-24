İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Kağıt Ev 2. bölüm fragmanı - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümünde ne oldu?

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev'in 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Kağıt Ev dizisinin yeni bölümünde neler olacak ve son bölümünde ne oldu merak eden okurlarımız için detaylara içeriğimizde yer verdik.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:09
Kağıt Ev 2. bölüm fragmanı - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümünde ne oldu?
Takip Et:

Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı dizinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

Kağıt Ev dizisinin konusu

Kağıt Ev dizisinde mutlu bir hayatları olan Fırtına ailesinin yaşamı, kızları Cemre’nin babasının başka bir ilişkisi olduğunu öğrenmesi ve sonrasında yanlış bir kişiyi öldürmesiyle büsbütün değişir.

Kağıt Ev’de son bölümde neler oldu?

Kağıt Ev dizisinin ilk bölümünde Cihan ve Aylin Fırtına çifti oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bu hayatları Cihan’ın eşini aldatması ve kızının bu durumu öğrenmesiyle alt üst olur. Cemre, babasının annesini hizmetçinin kızı ile aldattığını düşünür. Psikolojik sorunları olan Cemre, İnci’yi ilk gördüğü yerde aşağılar ve başını yerlere vurarak onu öldürür. Ancak Cemre’nin bilmediği bir şey vardır, o da babasının İnci’yle değil hayran olduğu Azra ile ilişki yaşıyor olmasıdır.

Eve geldiklerinde İnci’nin cansız bedenini bulan Cihan ve Aylin kızlarını korumak için cinayeti gizler. Bu sırada İnci’nin annesi ise kızına ulaşamayınca telaşlanmaya başlar.

Kağıt Ev 2. bölüm fragmanı:





Son Güncelleme: 24.04.2021 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kağıt EvKağıt Ev Yeni Bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları
Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları
Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanır? Ragnarok 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanır? Ragnarok 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Girift dizi fragmanı yayınlandı!
Girift dizi fragmanı yayınlandı!
Masumlar Apartmanı 31.Bölüm fragmanı - Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu?
Masumlar Apartmanı 31.Bölüm fragmanı - Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu?

Popüler Haberler

Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sgk askerlik borçlanması en düşük ve en yüksek ne kadardır? 2021
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yer aldığı dizi ve film yapımları
E-Devlet Mezun Belgesi Sorgulama işlemi nasıl yapılır? Diploma bilgileri sorgulama
23 Nisan Eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler mi çalışacak? 23 Nisan Cuma Eczane açılış, kapanış ve çalışma saatleri
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova'nın hayatı!
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 Gürcistan asgari ücret ne kadar?
TV yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Ptt kargo cumartesi kaça kadar açık? 2021 Ptt kargo cumartesi günü teslimat yapıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.