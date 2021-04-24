Kağıt Ev 2. bölüm fragmanı - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümünde ne oldu?

Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı dizinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

Kağıt Ev dizisinin konusu

Kağıt Ev’de son bölümde neler oldu?

Kağıt Ev dizisinde mutlu bir hayatları olan Fırtına ailesinin yaşamı, kızları Cemre’nin babasının başka bir ilişkisi olduğunu öğrenmesi ve sonrasında yanlış bir kişiyi öldürmesiyle büsbütün değişir.

Kağıt Ev dizisinin ilk bölümünde Cihan ve Aylin Fırtına çifti oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bu hayatları Cihan’ın eşini aldatması ve kızının bu durumu öğrenmesiyle alt üst olur. Cemre, babasının annesini hizmetçinin kızı ile aldattığını düşünür. Psikolojik sorunları olan Cemre, İnci’yi ilk gördüğü yerde aşağılar ve başını yerlere vurarak onu öldürür. Ancak Cemre’nin bilmediği bir şey vardır, o da babasının İnci’yle değil hayran olduğu Azra ile ilişki yaşıyor olmasıdır.

Eve geldiklerinde İnci’nin cansız bedenini bulan Cihan ve Aylin kızlarını korumak için cinayeti gizler. Bu sırada İnci’nin annesi ise kızına ulaşamayınca telaşlanmaya başlar.

Kağıt Ev 2. bölüm fragmanı: