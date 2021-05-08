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Kadir Gecesi özel yayınları hangi kanallarda var? Kadir Gecesi Tv programları 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi için hazırlıklar başladı. 8 Mayıs tarihine denk gelen Kadir Gecesi için televizyon ekranlarında hangi programların olacağı araştırılıyor. Kadir Gecesi özel yayınları hangi kanallarda var? sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe özel Kadir gecesi televizyon programları haberimizde

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:30
Kadir Gecesi özel yayınları hangi kanallarda var? Kadir Gecesi Tv programları 8 Mayıs 2021 Cumartesi
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8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk gelen Kadir Gecesine çok az bir süre kala vatandaşlar televizyon ekranlarında hangi programların yer alacağını merak ediyor. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesinde Müslüman alemi çeşitli ibadetler yaparak özel geceyi değerlendiriyor. İşte televizyon kanallarında yer alan programlar

ATV Kadir Gecesi özel programı

Kanal D Kadir Gecesi özel programı

Kanal 7 Kadir Gecesi özel programı

Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlara hediye edilen gecede Kanal 7 ekranlarında Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan Hoca ekranlarda olacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Eyüpsultan Camii'nden izleyicilere aktarılacak.

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:30
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Kadir GecesiTelevizyonProgram
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