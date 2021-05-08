Kadir Gecesi özel yayınları hangi kanallarda var? Kadir Gecesi Tv programları 8 Mayıs 2021 Cumartesi

8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk gelen Kadir Gecesine çok az bir süre kala vatandaşlar televizyon ekranlarında hangi programların yer alacağını merak ediyor. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesinde Müslüman alemi çeşitli ibadetler yaparak özel geceyi değerlendiriyor. İşte televizyon kanallarında yer alan programlar

ATV Kadir Gecesi özel programı





Kanal 7 Kadir Gecesi özel programı



Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlara hediye edilen gecede Kanal 7 ekranlarında Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan Hoca ekranlarda olacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Eyüpsultan Camii'nden izleyicilere aktarılacak.