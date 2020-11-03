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Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşındadır? Kadir Ezildi'nin hastalığı nedir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim programı sunucusu Kadir Ezildi son zamanlarda merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi'nin hastalığı nedir sorusunu merak ediyor.

03 Kasım 2020 Salı 21:09
Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşındadır? Kadir Ezildi'nin hastalığı nedir?
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Temizlik Benim İşim programında yaptığı sunuculuk ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Kadir Ezildi son günlerde yine merak edilmeye başlandı. Programda ki konuşmaları, hal ve hareketleri ile büyük dikkat çeken Kadir Ezildi FOX ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim programı ile tanınmıştır.


Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kimdir?

19 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ezildi, Anne tarafından Bayburtlu, baba tarafından ise Konyalıdır. 24 yaşında ki sunucu annesi ile aynı evde yaşıyor ve annesinin yaptığı temizliğe ek olarak haftanın 3 günü tüm evi baştan aşağı temizliyor. Temizliğe olan düşkünlüğü hatta takıntısı nedeni ile evde annesini bile kendisinden bıktıran Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak iş yapmaktadır.

Temizlik Benim İşim programı ile büyük bir kitleye ulan Kadir Ezildi ciddi bir hayran kitlesi kazanmıştır.



Son Güncelleme: 03.11.2020 21:09
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