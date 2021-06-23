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Kadir Erence kimdir? EDHO Kemal kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kemal karakterine hayat veren Kadir Erence merak ediliyor. Pek çok dizi sever, Kadir Erence kimdir? EDHO Kemal kimdir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 01:28
Kadir Erence kimdir? EDHO Kemal kimdir?
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ATV ekranlarının senelerdir izlenen ve büyük bir hayran kitlesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görev alan Kadir Erence merak ediliyor. Erence’nin kariyeri merak edilirken aynı zamanda hayatı da araştırılıyor.

Kadir Erence kimdir?

1994 Mayıs ayında İstanbul’da dünyaya gelen Kadir Erence 1.78 boyunda ve 71 kilodur. Beykent Üniversitesinde mezun olan Erence ilk olarak 2017 yılında Vatanım Sensin dizisinde görev almaktadır. EDHO’da Kemal karakterine hayat veren başarılı oyuncu performansı ile dikkat çekmektedir.


Son Güncelleme: 23.06.2021 01:28
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Kadir ErenceEDHOEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazKemalKimdir
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