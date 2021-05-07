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Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor

Ekranların sevilen yüzlerinden olan Kadir Doğulu uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Peki Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? İşte yanıtı…

07 Mayıs 2021 Cuma 19:02
Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor
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Kadir Doğulu yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşkın Tarifi dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Devam eden çekimlerde oyuncuların eğlenceli anları kamera arkasındaki görüntülere de yansıdı. Kadir Doğulu, Fransız mutfağı konusunda eğitim almış Gaziantepli bir şefi canlandıracak.

Kadir Doğulu’nun yanında dizide Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran, Ümmü Putgül, Atakan Yılmaz, Mehmet Şeker, Onur Yakıcı, Gökhan Niğdeli, Elif Melda Yılmaz, Batuhan Bayır ve Yasemin Baştan yer alıyor. Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinin başrolleri olacak.

Kısaca Aşkın Tarifi

Bir kebap ustası olan Fırat sessiz sedasız bir şekilde işini sürdürürken ünlü bir yaşam koçu olan Doktor Aşk, Fırat’ın canını sıkmıştır. Doktor Aşk’a haddini bildirmek için çıktığı yol, onu bir restorana götürür. Restoranın Fransız olması nedeniyle kendine uygun olması nedeniyle çok mutlu olan Fırat, restoranın sahibi olan Naz Soyluer’e ilk görüşte aşık olur. Birçok yemek tarifinde usta olan Fırat Şef, tarif defterinde Aşkın Tarifi’nin olmadığını farkeder.

Eşsiz bir aşk serüvenine çıkan Fırat Şef, Aşkın Tarifi’ni Naz Soyluer’de bulabilecek mi? Yoksa tarifin olmadığını mı anlayacak? Bu soru Aşkın Tarifi dizisinde yanıt bulacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
Kadir DoğuluAşkın Tarifi
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