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Kadir Doğulu: 'Eşim PR malzemesi olarak kullanıldı'

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün Neslican Tay'ın hayatını oynayacağını konuşulan film ile ilgili açıklama yaptı. Kadir Doğulu, eşinin bu filmde oynamayacağını belirtti.

25 Eylül 2020 Cuma 12:04
Kadir Doğulu: 'Eşim PR malzemesi olarak kullanıldı'
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Kanserle mücadelenin sembolü olan ‘Demir Kadın’ lakaplı Neslican Tay’ın hayatının film olacağı ve Neslican’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif götürüldüğü gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun eşi Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün ‘Demir Kadın Neslican’ filminde rol almayacağını söyledi.

‘’PR malzemesi olarak kullanıldı’’


Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu projeyle ilgili şunları söyledi:

‘’Neslihan projeyi kabul etmeyeceğini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde Neslihan’ın adını PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında iyilik aramıyoruz.’’



Son Güncelleme: 25.09.2020 12:04
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Anahtar Kelimeler:
Kadir DoğuluNeslihan AtagülNeslican TayDemir Kadın
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