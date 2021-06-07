Kadın Eseri programı sunucusu Elçin Ateş Ersoy kimdir?

Kadın Eseri programı 30 Mayıs Pazar günü saat 11:15’de Fox TV’de ekranlara gelecek.Programın yapımcılığını Provizyon Medya üstlenmektedir. Kadın Eseri programında farklı mesleklerde olan kadınlar programa konuk olacak. Programın sunuculuğunu Elçin Ateş Ersoy yapacak. Peki,Elçin Ateş Ersoy kimdir?
Elçin Ateş Ersoy
30 Mayıs Pazar günü yayınlanacak ilk bölümün konukları belli oldu. Şevval Sam ve Ebru Baybara bu haftanın konukları olacak.
- Şevval Sam : Kadın Eseri programının ilk konuklarından bir tanesi olan Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da gözlerini açmıştır.
- Ebru Baybara : Kadın Eseri programının bir diğer konuklarından olan Ebru Baybara, 1976 senesinde Edine’de doğmuştur. Aslen Mardinli’dir.
Son Güncelleme: 07.06.2021 01:24