Kadın Eseri programı sunucusu Elçin Ateş Ersoy kimdir?

Kadın Eseri programı 30 Mayıs Pazar günü saat 11:15’de Fox TV’de ekranlara gelecek.Programın yapımcılığını Provizyon Medya üstlenmektedir. Kadın Eseri programında farklı mesleklerde olan kadınlar programa konuk olacak. Programın sunuculuğunu Elçin Ateş Ersoy yapacak. Peki,Elçin Ateş Ersoy kimdir?

Elçin Ateş Ersoy

Kadın Eseri programını sunacak olan Elçin Ateş Ersoy, 1983 senesinde doğmuştur.2001 senesinde üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Yeditepe’de yaptı. Sunuculuk ve spikerlik dışında da farklı mesleklerle de ilgilenmektedir. Annelik Sanatı Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini de yapmıştır. Kendini daha fazla geliştirmek için 2019 senesinde Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde sunuculuk ve spikerlik üzerine eğitimler almıştır.

30 Mayıs Pazar günü yayınlanacak ilk bölümün konukları belli oldu. Şevval Sam ve Ebru Baybara bu haftanın konukları olacak.