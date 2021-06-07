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Kadın Eseri programı sunucusu Elçin Ateş Ersoy kimdir?

Kadın Eseri programı 30 Mayıs Pazar günü ilk kez ekranlara gelecek. Kadın Eseri programına farklı mesleklerde görev alan kadınlar, programa konuk olacak. Program, Fox TV'nin en fazla izlenen programlarından biri olması beklenmektedir. Kadın Eseri Programının sunucusu Elçin Ateş Ersoy'un kim olduğu merak edilmektedir. Kadın Eseri programının sunucusu Elçin Ateş Ersoy kimdir? İşte güzel sunucuyla ilgili merak edilenler...

07 Haziran 2021 Pazartesi 01:24
Kadın Eseri programı sunucusu Elçin Ateş Ersoy kimdir?
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Kadın Eseri programı 30 Mayıs Pazar günü saat 11:15’de Fox TV’de ekranlara gelecek.Programın yapımcılığını Provizyon Medya üstlenmektedir. Kadın Eseri programında farklı mesleklerde olan kadınlar programa konuk olacak. Programın sunuculuğunu Elçin Ateş Ersoy yapacak. Peki,Elçin Ateş Ersoy kimdir?

Elçin Ateş Ersoy

Kadın Eseri programını sunacak olan Elçin Ateş Ersoy, 1983 senesinde doğmuştur.2001 senesinde üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Yeditepe’de yaptı. Sunuculuk ve spikerlik dışında da farklı mesleklerle de ilgilenmektedir. Annelik Sanatı Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini de yapmıştır. Kendini daha fazla geliştirmek için 2019 senesinde Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde sunuculuk ve spikerlik üzerine eğitimler almıştır.

30 Mayıs Pazar günü yayınlanacak ilk bölümün konukları belli oldu. Şevval Sam ve Ebru Baybara bu haftanın konukları olacak.

  • Şevval Sam : Kadın Eseri programının ilk konuklarından bir tanesi olan Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da gözlerini açmıştır.
  • Ebru Baybara : Kadın Eseri programının bir diğer konuklarından olan Ebru Baybara, 1976 senesinde Edine’de doğmuştur. Aslen Mardinli’dir.


Son Güncelleme: 07.06.2021 01:24
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