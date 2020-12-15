Kader Ajanları filmi ne zaman çekildi? Kader Ajanları filmi konusu ve oyuncuları

Asıl adı The Adjustment Bureau olan ve Türkçe’ye Kader Ajanları olarak çevrilen film, 2011 yılında vizyona girmişti. Yönetmenliğini George Nolfi’nin yaptığı romantik gerilim filminin oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, Anthony Ruivivar, Fabrizio Brienza gibi isimlerin yer aldığı film, sinemaseverlerin oldukça hoşuna gitmişti. Sinema salonlarının ardından televizyonlarda ekranlara gelmeye başlayan film, bir kez daha ekranlarda olacak. Tekrar tekrar izlemek isteyenler veya daha önce izlememiş olanlar, 15 Aralık 2020 Salı akşamı, saat 23:15’te Star TV ekranlarında filmi izleyebilirler.

Film, Matt Damon’ın canlandırdığı David karakteri ile Emily Blunt’ın canlandırdığı Elise karakterinin tanışmasıyla başlar. Politikacı olan David ve balerin olan Elise birbirlerine aşık olurlar. Tam bu sırada bu çifti ayırmak için gizemli adamlar ortaya çıkar. David ya Elise’nin peşini bırakıp kendi yoluna gidecek, ya da kendini tehlikeye atacak.