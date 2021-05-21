Kaçış Planı 2 filmi konusu ne? Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları ve konusu

Aksiyon ve macera türünün efsane isimlerinden Sylvester Stallone’nin en sevilen filmlerinden Kaçış Planı 2 televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler yayınlandığı dönem çok sevilen Kaçış Planı 2 filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Kaçış Planı 2 konusu ne?

Breslin çok yüksek güvenliğe sahip bir hapishaneden kaçmıştır. Kaçtıktan yıllar sonra kendisine kiralık bir güvenlik gücü oluşturur. Ancak takımdaki kişilerden biri olan Hades bilgisayar üzerinden tekno terör savaş labirentinin kaybolduğunu fark eder. Breslin ile Trens DeRosa dünyanın en gizli ve girmesi en zor hapishanesine bu sefer girmek için plan yapar. Takımı kaçırılan Breslin arkadaşlarını kurtarmak için bu zorlu görevi yerine getirmek zorundadır.

Kaçış Planı 2 oyuncuları

Sylvester Stallone

Dave Bautista

Huang Xiaoming

Jesse Metcalfe

50 Cent