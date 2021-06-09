Kaçırılmayacak anime diziler

Ainem severler için haberimizde mutlaka izlenmesi gereken animeleri sıralıyoruz. Haberimizde yer alan animeler en çok izlenen ve beğenen animeler olduğunun altını çiziyoruz.

Death Note; fragmanını izle! Anime izlemeye başlamak için en uygunlarından biridir. Bu sayede animeyi sever ve anime dünyasına girmiş olursunuz. Bir ölüm meleğinin, ölüm defterini dünyaya düşürmesiyle başlıyor her şey. Deftere sahip olan çocuk bunu denemek için defterde yer alan isimleri incelemeye başlar. Deftere bir suçlunun adını yazarak ölüm kalım savaşını başlatır.

One Punchman; fragmanını izle! Kahramanlar ve süper güçteki yaratıklarla güç savaşı olarak başlar. Bütün güçteki kahramanları geçerek kendine rakip tanımamaya başlar. Kendi kulvarında onunla yarışacak kimseyi göremez ve önüne çıkan herkesle savaşır. Bir türlü istediği güçte kimse ile karşılaşamaz.

Elfen Lied; fragmanını izle! Bu animede oldukça kan göreceğiz. İlk bölümlerinden itibaren kendini belli eden ve nasıl devam edeceğinin seyrini hissettiren anime oldukça etkileyici sahneleri göreceksiniz. Görünmez güçlere sahip olarak bunu kullanırlar.

Naruto Shippuuden; fragmanını izle! 500 bölümden oluşan anime gelmiş geçmiş en iyisi olarak kabul edilir. Bu animeyi izleme listesine almadan önce 220 bölümlük Naruto izlemenizi öneririz. Anime tarihine adını yazdıracak cinstendir.

One Piece; fragmanını izle! 1997'de ilk olarak yayınlandı. Halen 975.bölümdedir. Korsanların anlatıldığı animedir.

İzlenmesi gereken diğer animeler ise şunlardır;

Cowboy Bebop

Hunter x Hunter

Steins: Gate

Slam Dunk

Dragon Ball Z

Haikyuu!!

Gintama

Full Metal Alchemist

Code Geass

Erased

Boku no Hero Academia

Neo Genesis Evangelion

Castlevania

Sword Art Online

Mirai Nikki

Shingeki no Kyojin