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Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları

Netflix’in orijinal içeriklerinden Stowaway (Kaçak Yolcu) filmi 22 Nisan 2021’de yayınlanmasının ardından Netflix Türkiye’de üst sıralara yerleşmeyi başardı. Filimin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:44
Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları
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22 Nisan 2021 tarihinde Netflix platformunda izleyici karşısına çıkan Stowaway (Kaçak Yolcu) filmi Netflix Türkiye listesinde üst sıralara girmeyi başardı. Yönetmenliğini Jeo Penna’nın yaptığı senaristliğini ise Joe Penna ve Ryan Morrison’un yaptığı filim, 1 saat 57 dakika ve +13 yaş üzeri olarak yayınlandı. Amerika ve Alman ortak yapımı filim, bilim kurgu ve gerilim türleri seven izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Stowaway (Kaçak Yolcu) Filminin Konusu Ve Oyuncu Ekibi

Filim de Marsa görev uçuşu yapan üç kişilik bir uzay gemisinde ortaya çıkan kaçak yolcunun hikâyesi anlatılıyor. Üç kişilik ekibin kaçak yolcuyu fark etmesiyle Marsa yapılan yolculuğa dört kişi devam etmek zorunda kalan ekipte, gemideki kıt kaynaklardan dolayı sorunlar yaşanmaya başlar. Filim Netfilix’de yayınlanmasının ardından IMDb den 5,5 puan almayı başardı.

Filimin oyuncu kadrosunda Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson ve Toni Collette gibi yıldız isimler yer alıyor.




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:44
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Kaçak YolcuNetflix
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