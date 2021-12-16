Kabuktaki Hayalet filmin konusu nedir ?

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Film yorumu

Gelecekte, insan ile teknoloji arasındaki farklar ortadan kalkar. Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanlar kendilerini başka bir boyuta evriltir. Devletin destek sağladığı Hakna adlı bir kuruluş bu tip bir robot asker tipi casus üretmek ister. Bunun sonucunda en büyük silah üretilir. O silah ise Major (Binbaşı) adıyla Scarlett Johansson.

Bu film ile birlikte oluşturulan distopik yaşamın verdiği haz gösterilmiş olsa da oluşan ortamda herşey o kadar iyi değildir. Aksine teknolojinin insana getirdiği sorunlar da olacaktır. Bu nedenle seyircide “vay be” durumu da oluşturabilir, “bu ne be” tepkisi de verilebilir.