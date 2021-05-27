Kabuktaki Hayalet filmi konusu ve oyuncuları

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johanson’un başrolünde olduğu bilim kurgu filmi Kabuktaki Hayalet filmi televizyon ekranlarına gelecek açıklamaları sonrasında pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 2017 yılında vizyona giren filmin konusu merak edilenler arasında yerini alırken aynı zamanda konusu da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Kabuktaki Hayalet filminin yönetmenliği Rupert Sanders tarafından üstlenilirken filmin senaristi Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger tarafından yazılmıştır.

Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir?

Asker olan ana karakter binbaşı olduktan kısa bir süre sonra büyük bir kaza geçirmiş ve hayatta kalmıştır. Geçmişini hatırlamayan Binbaşı’nın hatırladığı tek şey ameliyat masasından uyandıktan sonra doktor tarafından kurtarıldığının söylenmesidir. Vücudu kurtarılamayan binbaşının vücudu siber insan türünün ilk öneği olarak geliştirilen teknoloji harikası bir teknoloji ile tamamlanmıştır. Teröristlerin insanların zihnini ele geçirerek yeni boyuta ulaşma çabalarının haberini alan binbaşı bu suçlarla savaşmak üzer hazırlanır. Düşmanın karşısına çıkmaya kısa bir süre kala yalan söylendiğini öğrenen binbaşı hayatını ve vücudunu çalan insanlardan intikam almaya başlar.

Kabuktaki Hayalet filmi oyuncuları

Scarlett Johansson

Kaori Yamamoto

"Beat" Takeshi Kitano

Michael Carmen Pitt

Andrew Morris

Pilou Asbæk

Chin Han

Juliette Binoche

Peter Ferdinando

Kaori Momoi

Lasarus Ratuere

Danusia Samal

Anamaria Marinca

Michael Wincott

Yutaka Izumihara

Tawanda Manyimo

Daniel Henshall

Rila Fukushima

Chris Obi

Adwoa Aboah

Pete Teo