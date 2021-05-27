Kabuktaki Hayalet filmi konusu ve oyuncuları

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johanson’un başrolünde olduğu bilim kurgu filmi Kabuktaki Hayalet filmi televizyon ekranlarına gelecek açıklamaları sonrasında pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 2017 yılında vizyona giren filmin konusu merak edilenler arasında yerini alırken aynı zamanda konusu da araştırılanlar arasında yerini aldı.
Kabuktaki Hayalet filminin yönetmenliği Rupert Sanders tarafından üstlenilirken filmin senaristi Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger tarafından yazılmıştır.
Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir?
Asker olan ana karakter binbaşı olduktan kısa bir süre sonra büyük bir kaza geçirmiş ve hayatta kalmıştır. Geçmişini hatırlamayan Binbaşı’nın hatırladığı tek şey ameliyat masasından uyandıktan sonra doktor tarafından kurtarıldığının söylenmesidir. Vücudu kurtarılamayan binbaşının vücudu siber insan türünün ilk öneği olarak geliştirilen teknoloji harikası bir teknoloji ile tamamlanmıştır. Teröristlerin insanların zihnini ele geçirerek yeni boyuta ulaşma çabalarının haberini alan binbaşı bu suçlarla savaşmak üzer hazırlanır. Düşmanın karşısına çıkmaya kısa bir süre kala yalan söylendiğini öğrenen binbaşı hayatını ve vücudunu çalan insanlardan intikam almaya başlar.
Kabuktaki Hayalet filmi oyuncuları
Scarlett Johansson
Kaori Yamamoto
"Beat" Takeshi Kitano
Michael Carmen Pitt
Andrew Morris
Pilou Asbæk
Chin Han
Juliette Binoche
Kaori Momoi
Lasarus Ratuere
Danusia Samal
Anamaria Marinca
Michael Wincott
Yutaka Izumihara
Tawanda Manyimo
Daniel Henshall
Rila Fukushima
Chris Obi
Adwoa Aboah
Pete Teo