Kaan Şener kimdir? Kaan Şener görev aldığı dizi ve reklam filmleri

Reklam filmlerinde görev alan çocuk oyuncu Kaan Şener pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Çocuk yaşta olmasına rağmen gösterdiği performans ile adından söz ettiren Şener dizi severler tarafından araştırılıyor.

Kaan Şener kimdir?

Nisan 2012’de İstanbul’da dünyaya gelen çocuk oyuncu Kaan Şener pek çok reklam filminde görev almıştır. Reklam filmlerinin yanı sıra dizilerde de görev alan Şener performansı ile adından söz ettirmektedir.

Yer aldığı reklam filmleri arasında İkea, Arçelik Süpürge, Ozmo, İstikbal, LCWaikiki, Turkcell gibi önemli firmaların reklamları yer alırken aynı zamanda Hayat kısa filminde görev almıştır. Daha sonrasında Kadın ve Kimse Bilmez dizilerinden görev alan küçük Kaan performansı ile büyük beğeni toplamaktadır.