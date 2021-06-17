İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Kaan Şener kimdir? Kaan Şener görev aldığı dizi ve reklam filmleri

Reklam filmlerinde görev aldıktan sonra dizilerde görev almaya başlayan çocuk oyuncu Kaan Şener merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Kaan Şener kimdir? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:21
Kaan Şener kimdir? Kaan Şener görev aldığı dizi ve reklam filmleri
Takip Et:

Reklam filmlerinde görev alan çocuk oyuncu Kaan Şener pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Çocuk yaşta olmasına rağmen gösterdiği performans ile adından söz ettiren Şener dizi severler tarafından araştırılıyor.

Kaan Şener kimdir?

Nisan 2012’de İstanbul’da dünyaya gelen çocuk oyuncu Kaan Şener pek çok reklam filminde görev almıştır. Reklam filmlerinin yanı sıra dizilerde de görev alan Şener performansı ile adından söz ettirmektedir.

Yer aldığı reklam filmleri arasında İkea, Arçelik Süpürge, Ozmo, İstikbal, LCWaikiki, Turkcell gibi önemli firmaların reklamları yer alırken aynı zamanda Hayat kısa filminde görev almıştır. Daha sonrasında Kadın ve Kimse Bilmez dizilerinden görev alan küçük Kaan performansı ile büyük beğeni toplamaktadır.


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaan şenerDiziReklam FilmiKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Carnaval filmi konusu ve oyuncuları
Carnaval filmi konusu ve oyuncuları
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Kaan Şener kimdir? Kaan Şener görev aldığı dizi ve reklam filmleri
Altın ne kadar oldu? 17 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 17 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 17 Haziran 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 17 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2021 Haziran Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 17 Haziran 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 17 Haziran 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Haziran 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Haziran 2021 Perşembe
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli karakteri kimdir? Sanem Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 6 Haziran 2021 Pazar Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
BİM Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve yorumları
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 dizi, film ve programları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.