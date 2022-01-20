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Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları

Jupiter's Legacy dizisi 7 Mayıs 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizi süper kahramanlar üzerinde odaklanmaktadır. Seyirciler, Jupiter's Legacy dizisinin oyuncu kadrosunu ve konusu merak etmektedir. Jupiter's Legacy dizisinin konusu nedir? Jupiter's Legacy dizisinde rol alan isimler kimler? İşte Jupiter's Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları...

20 Ocak 2022 Perşembe 18:08
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
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Jupiter\'s Legacy dizisi 

Jupiter’s Legacy dizisi bize 1929'larda güçlerini  kazanan ilk süper kahramanların merkezinin hikayesini anlatıyor. İlk grup süper kahramanlar toplumda saygı gördü ve efendi olarak adlandırıldı.Çocukları güçle doğdu.

İlk sezonun teması, halihazırda piyasaya sürülen "Jupiter’s Legacy" adlı 12 sayılık çizgi romana dayanmaktadır.  Bu bize "Jupiter's Circle" ve diğer dizi "Jupiter\'s Legacy: Requiem" in ikinci ve üçüncü sezonlarda ipucu vereceği fikrini verdi.

Steveb S. DeKinght, daha önce Daredevil, Smallville ve Spartacus gibi büyük ve başarılı çalışmaları yönetti.

Dizinin ilk bölümü 8 bölüm olarak yayınlandı ve dizideki bölümler 45 dakika sürmektedir. İkinci sezonun çıkıp çıkmayacağı belli değil ama dizi ve dizinin başarısını bekleyenler dizinin ikinci sezonunun çıkacağına inanmaktadırlar.

Dizide yer alan isimler 

Sheldon Sampson / The Utopian

Walter Sampson / Brainwave

Grace Sampson / Lady Liberty

Brandon Sampson / Paragon

Janna Croft / Ghostbeam

George Hutchence / Skyfox


Son Güncelleme: 20.01.2022 18:08
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Jupiters LegacyJupiters Legacy Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları
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