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Jülide Ateş kimdir, kaç yaşındadır? Jülide Ateş ile ilgili bilgiler

Kanal D’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Arda ile Omuz Omuza programına konuk olan Jülide Ateş, programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Jülide Ateş’in kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. İşte Jülide Ateş’in hayatı ile ilgili bilgiler...

07 Mart 2021 Pazar 17:10
Jülide Ateş kimdir, kaç yaşındadır? Jülide Ateş ile ilgili bilgiler
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Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Arda ile Omuz Omuza programına konuk olan Jülide Ateş, programın takipçileri tarafından dikkat çekti. Programı izleyen kişilerin merak ettiği Jülide Ateş, günün en çok aranan isimleri arasında yer aldı. Jülide Ateş’in hayatı ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar, Julide Ateş’in kim olduğunu merak ediyor. İşte Jülide Ateş’in hayatına dair bilgiler...

Jülide Ateş’in hayatı

1971 senesinde hayata gözlerini açan Jülide Ateş, Elazığ doğumludur. Babasının asker olmasından dolayı farklı şehirlerde yaşayan Ateş, gençliğinin büyük bölümünü İzmir’de geçirmiştir ve lise eğitimini de İzmir’de almıştır. Üniversiteyi ise İstanbul’da okuyan Ateş, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunudur.

Çocukluğundan itibaren paten, yelken ve basketbol ile ilgilenen Jülide Ateş, gençlik yıllarında ise güzelliğiyle dikkat çekmeye başladı. 1990 senesinde Türkiye güzeli seçilen Ateş, bu noktadan sonra sunuculuk yapmaya başladı. İlk olarak 1992 senesinde Star TV’de haber sunmaya başlayan Ateş, sonrasında Kanal D ve TGRT olmak üzere birçok kanalda yer aldı. Son olarak Show TV’de haber sunan Jülide Ateş, kısa bir süre Haber Global kanalında 40 isimli bir program ile izleyicilerin karşısına çıktı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
Jülide AteşArda Ile Omuz Omuza
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