Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..

Dizinin baş karakterlerinden olan Valetina geleceğini idealist bir gazeteci olarak kurmak ister. Ayrıca çok zengin bir aileden gelmektedir. Ailesinin onu biricik olarak görmesi kendi ayakları üzerinde durmasına izin vermez. Ta ki bu olay babasının bir suikaste giderek bıçaklanıp öldürüleceğe kadardır. Bu durumu kaldıramayan genç ve güzel kız kendini yıpratarak alkol gibi kötü alışkanlıklara yönelerek acısını sindirmeye çalışır. Sevgili Lucho yanında olması gerekirken daha çok başıboş bir kişilikte bizlere yansımaktadır.

Dizinin başka bir baş karakterlerinden olan Juliana ise Valentina’dan daha farlı bir hayatı yaşamaktadır. Babası uyuşturucu satıcısı ve kiralık katil yapmaktadır. Bu nedenle birçok tehlikeli olaylara ailesini de dahil etmektedir. Son olayla beraber işleri daha çok sıkıntılı bir duruma düşürmeyi başarmıştır. Parasız ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan anne-kız, çareyi Meksika’ya kaçmakta bulur. Böylelikle hayatlarına yeni bir sayfa açabilecek ve sorunsuz bir yaşam sürebilecektirler.

Hayat tesadüflerle doludur. Kader dediğimiz olguyla kiminle karşılaşacağımız belli olmaz. Valentina ve Juliana da tam da böylesi bir anda karşı karşıya gelirler. İkili arasında bir sıcak yakınlaşma meydana gelir. İlişkilerindeki bu başlangıç, önce dostluğa sonra bir aşk hikayesine dönüşecektir.

Juliantina dizi konusu yorumu

Film akıcı bir şekilde ilerlemesi beklenirken olaylarda yaşanan dönüşümler peki iyi lanse edilmez. Bu karakterleri oldukça iyi bir şekilde yansıtır fakat tek düzeylikten kurtaramaz. Filmin konunsun itibariyle iki genç kızı özgürlükleriyle farklı kişilik tarzlarıyla öne çıkmaktadırlar. Zorluklar, ölümler, kaçamaklar, aldatmalar, kartel ya da en basiti kıskançlık, sevgi ve bunun gibi birçok tema gerçeklik boyutuna ulaşır. Yapmacık değil doğal; kurgusal değil içten gelir.

Yönetmenliğini Carlos Cock’un senaristliğini ise Leonardo Padrón yaptığı Juliantina, 10 üzerinden çok fazla bir puan alamaz ama birçok kişinin hoş bulmadığı eşcinsel ilişkisine sade ve iyi bir boyutta sunmuştur. Bölümlerin fazlalığı sizleri korkutmasın kısa zamanlarıyla yer edinmektedirler. Farlı birçok duyla kedinizi iç içe bulabileceğiniz bir film sizleri beklemektedir.

IMDB: 9.1

Juliantina Dizi Oyuncuları ve Karakterleri