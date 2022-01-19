İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..

Yeni bir dizi önerisi ve incelemesiyle karışınızdayız. Dizinin adı şu sıralar gündemde olan Juliantina. Dizinin konusu ve analiziyle ilgili birçok ayrıntılı detaylar haberimizde…

19 Ocak 2022 Çarşamba 22:10
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Takip Et:

Dizinin baş karakterlerinden olan Valetina geleceğini idealist bir gazeteci olarak kurmak ister. Ayrıca çok zengin bir aileden gelmektedir. Ailesinin onu biricik olarak görmesi kendi ayakları üzerinde durmasına izin vermez. Ta ki bu olay babasının bir suikaste giderek bıçaklanıp öldürüleceğe kadardır. Bu durumu kaldıramayan genç ve güzel kız kendini yıpratarak alkol gibi kötü alışkanlıklara yönelerek acısını sindirmeye çalışır. Sevgili Lucho yanında olması gerekirken daha çok başıboş bir kişilikte bizlere yansımaktadır.

Dizinin başka bir baş karakterlerinden olan Juliana ise Valentina’dan daha farlı bir hayatı yaşamaktadır. Babası uyuşturucu satıcısı ve kiralık katil yapmaktadır. Bu nedenle birçok tehlikeli olaylara ailesini de dahil etmektedir. Son olayla beraber işleri daha çok sıkıntılı bir duruma düşürmeyi başarmıştır. Parasız ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan anne-kız, çareyi Meksika’ya kaçmakta bulur. Böylelikle hayatlarına yeni bir sayfa açabilecek ve sorunsuz bir yaşam sürebilecektirler.

Hayat tesadüflerle doludur. Kader dediğimiz olguyla kiminle karşılaşacağımız belli olmaz. Valentina ve Juliana da tam da böylesi bir anda karşı karşıya gelirler. İkili arasında bir sıcak yakınlaşma meydana gelir. İlişkilerindeki bu başlangıç, önce dostluğa sonra bir aşk hikayesine dönüşecektir.

Juliantina dizi konusu yorumu

Film akıcı bir şekilde ilerlemesi beklenirken olaylarda yaşanan dönüşümler peki iyi lanse edilmez. Bu karakterleri oldukça iyi bir şekilde yansıtır fakat tek düzeylikten kurtaramaz. Filmin konunsun itibariyle iki genç kızı özgürlükleriyle farklı kişilik tarzlarıyla öne çıkmaktadırlar. Zorluklar, ölümler, kaçamaklar, aldatmalar, kartel ya da en basiti kıskançlık, sevgi ve bunun gibi birçok tema gerçeklik boyutuna ulaşır. Yapmacık değil doğal; kurgusal değil içten gelir.

Yönetmenliğini Carlos Cock’un senaristliğini ise Leonardo Padrón yaptığı Juliantina, 10 üzerinden çok fazla bir puan alamaz ama birçok kişinin hoş bulmadığı eşcinsel ilişkisine sade ve iyi bir boyutta sunmuştur. Bölümlerin fazlalığı sizleri korkutmasın kısa zamanlarıyla yer edinmektedirler. Farlı birçok duyla kedinizi iç içe bulabileceğiniz bir film sizleri beklemektedir.

IMDB: 9.1

Juliantina Dizi Oyuncuları ve Karakterleri

  • Macarena Achaga – Valentina Carvajal Pineda
  • Bárbara López – Juliana Valdés
  • Michel Brown – Jacobo Reyes
  • Marco León Pol – Lucho
  • Jessica Mas – Lupita de Valdés
  • Marta Zamora – Silvina
  • Claudia Martín – Eva

Son Güncelleme: 19.01.2022 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
JuliantinaDiziYabancıEşcinselValentina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?
Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?
Oyuncu Gamze Topuz kimdir?
Oyuncu Gamze Topuz kimdir?
Show TV Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri
Show TV Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri
Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar
Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar
Sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
Sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?
Oyuncu Gamze Topuz kimdir?
Show TV Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri
Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
Emekli maaşına Temmuz zammı ne kadar olacak?
SGK’dan çeyiz parası müjdesi! 6.000 TL toplu ödeme yapılacak
Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar
Sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
Devlet ve Özel'de ücretsiz olarak diş teli takan hastaneler nereler?
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Sadece Arkadaşız Netflix filminin yorumu ve konusunu
SGK işçi şikayetleri nereye yapılır? SGK işçi şikayet numarası!
Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin tekrarı hangi gün? Saat kaçta?
Ada Masalı Derya Kimdir? Hakkında Merak Edilenler
Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır kimdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 19 Ocak 2022 Çarşamba
TJK 19 Ocak 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.