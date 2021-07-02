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Johnny Depp kimdir? Rol aldığı filmler hangileridir?

Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, Kaptan Jack Sparrow karakteri ile oldukça sevilmiştir. Johnny Depp aslında kimdir? Hangi filmlerde rol almıştır? İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler...

02 Temmuz 2021 Cuma 00:23
Johnny Depp kimdir? Rol aldığı filmler hangileridir?
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Johnny Depp aslında kim? Nerede yaşıyor? Sevilen oyuncu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

Johnny Depp

Seneler boyunca peş peşe çekilen Karayip Korsanları film serisi ile bütün dikkatleri çekmiştir.

Amerika Kentucky doğumludur. 15 yaşında eğitim hayatını sonlandırmıştır. Okulu bıraktığı sene anne ve babası boşanmıştır. Ünlü olmaya bir müzik grubuyla başlayan Depp, The Kids grubunda yer almıştır.

Grubun davulcusunun kız kardeşi olan Lori Anne Allison ile 1983 yılında evlenmiştir. Ünlü oyuncu, ikizler burcudur. Eşi sayesinde Nicolas Cage ile tanışmıştır. 1984 yılında A Nightmare On Elm Street filminde rol almıştır.

1987 yılında 21 Jump Street filminde Dedektif Tommy Hanson karakterine hayat vermiştir. Bu karakter, gençler tarafından çok sevilmiştir.

Birçok filmde rol alan oyuncu, asıl ödüllerini Marlon Brando ve Al Paciona gibi usta oyuncular ile başrol oynayarak almıştır.

Özel hayatı

Lori Anne Allison ile 1986 yılında boşanmışlardır. Ünlü oyuncu, fırtınalı aşk hayatıyla gündem olmaya başlamıştır. Kate Moss, Sherlyn Fenn ve Winona Ryder gibi isimlerle aşk yaşamıştır.

1999 ve 2002 yıllarında şarkıcı Vanessa Paradis’den bir kızı ve oğlu dünyaya gelmiştir. Bu zaman diliminde Viper Room adlı gece kulübünü işletmiştir. Birçok filmde seslendirme yapmıştır. 2015 yılında Amber Heard ile evlenmiş ve 2 sene sonra boşanmıştır.

En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre ve SAG ödülü sahibidir. Türkiye’de Kaptan Jack Sparrow olarak tanınmaktadır.

Kızı Lily-Rose Depp’in Hollywood yıldızı olacağı tahmin edilmektedir.


Son Güncelleme: 02.07.2021 00:23
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HollywoodJohnny Depp
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