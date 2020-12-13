John Wick 4 filmi ne zaman vizyona çıkacak, tarih belli oldu mu?

Efsane oyuncu Keanu Reeves’in başrolde oynadığı John Wick filminin dördüncü serisi heyecanla bekleniyor. İlk 3 serisi büyük beğeni toplayan filmi için sevenlerine iyi haberler geldi. 2019 yılında çıkan John Wick: Chapter 3- Parabellum’un sonrasında Lionsgate yapım şirketi serinin dördüncü filmi çekilirken serinin beşinci filmi için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

John Wick 4 ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz sene Lionsgate, John Wick 4’ün 21 Mayısıs 2021 tarihinde sevenleriyle buluşacağını açıklamıştı. Yalnız pandemi sebebiyle filmin vizyon tarihi 27 Mayısıs 2022 oldu.

İki seri arka arkaya çekilecek

Lionsgate CEO’su John Feltheimer, John Wick serisinin beşinci filmi için hazırlıklar yaptıklarını açıkladı. Dördüncü ve beşinci serilerin 2021 yılında art arda çekileceğini açıkladı. Serinin beşinci filminin hangi tarihte çıkacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.