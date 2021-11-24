John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı

John Travolta'nın rol aldığı projeler nelerdir? Aslen nerelidir? Ünlü aktörün biyografisine haberimizde yer verilmiştir.
1954 Amerika, New Jersey doğumludur. Burcu Kova'dır. Oyuncu, dansçı ve müzisyendir. İlk kez Oscar’a aday olarak gösterilen Get Shorty filmi ile Altın Küre ödülünü almıştır.
Dwight Morrow Lisesinden mezun olmuştur. Daha sonra New York’ta yaşamaya başlamıştır. Over Here adlı Broadway müzikalinde sahne almıştır. İlk sinema deneyimi 1972 yılında Emergency ile olmuştur. Bu filmde figüranlık yapmıştır. 1975-1979 yıllarında tv dizisi olan Welcome Back, Kotter ile yıldızı parlamıştır.
Özel hayatı
1991 yılında oyuncu Kelly Preston ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten Ella ve Jett doğmuştur. 2009 yılında oğlu Jett, Tomisaku Kawasaki hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Bu hastalık deri döküntüsü, gözlerde kanlanma, boğaz ve ağız mukozasında kızarıklık, el ve ayaklarda şişme, boyunda bulunan lenf düğümlerinde büyüme olarak tanımlanmaktadır.
Oynadığı filmler
- The Devil’s Rain
- Welcome Back, Kotter
- Günah Tohumu
- Cumartesi
- Grease
- Şehir Kovboyu
- Patlama
- Hayatta Kalmak
- The 55th Annual Academy Awards
- Larry King Live
- Two of a Kind
- Perfect
- Biography
- The Experts
- Bak Bu da Konuşuyor
- Chains of Gold
- Eyes of an Angel
- Shout
- The Toniht Show With Jay Leno
- Bak Şimdi Konuşana
- Intimate Portrait
- Beyaz Öfke
- Ucuz Roman
- Tut Şu Bücürü
- Kırık Ok
- Michael
- Mucize
- O Çok Sevimli
- Yüz Yüze
- Çılgın Şehir
- Dava
- Kirli Yarış
- İnce Kırmızı Hat
- Generalin Kızı
- Battlefield Earth
- Şanslı Numaralar
- Kod Adı Kılıçbalığı
- Yakın Tehdit
- I Love The ’80s
- Ekip 49
- Bobby Long’a Bir Aşk Şarkısı
- İnfazcı
- Fat Actress
- Sakin Ol
- Vahşiler
- Killing Season
- Criminal Activities
- Life on the Line
- American Crime Story
- I Am Wrath
- In a Valley of Violence ve Gotti