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John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı

Welcome Back Kotter dizisinin sevilen aktörü John Travolta kim? Aslen nereli? Oğlunu kaybeden oyuncunun hayatı hakkında detaylar merak edilmektedir. Haberimizde...

24 Kasım 2021 Çarşamba 18:19
John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı
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John Travolta'nın rol aldığı projeler nelerdir? Aslen nerelidir? Ünlü aktörün biyografisine haberimizde yer verilmiştir.

1954 Amerika, New Jersey doğumludur. Burcu Kova'dır. Oyuncu, dansçı ve müzisyendir. İlk kez Oscar’a aday olarak gösterilen Get Shorty filmi ile Altın Küre ödülünü almıştır.

5 kardeşi vardır. Annesi yerel oyuncu ve şarkıcı olan Helen Cecillia, babası ise profesyonel futbolcu Salvatora Travolta’dır. Annesi tarafından İrlandalı, babası tarafından ise İtalyan’dır.

Dwight Morrow Lisesinden mezun olmuştur. Daha sonra New York’ta yaşamaya başlamıştır. Over Here adlı Broadway müzikalinde sahne almıştır. İlk sinema deneyimi 1972 yılında Emergency ile olmuştur. Bu filmde figüranlık yapmıştır. 1975-1979 yıllarında tv dizisi olan Welcome Back, Kotter ile yıldızı parlamıştır.

Özel hayatı

1991 yılında oyuncu Kelly Preston ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten Ella ve Jett doğmuştur. 2009 yılında oğlu Jett, Tomisaku Kawasaki hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Bu hastalık deri döküntüsü, gözlerde kanlanma, boğaz ve ağız mukozasında kızarıklık, el ve ayaklarda şişme, boyunda bulunan lenf düğümlerinde büyüme olarak tanımlanmaktadır.

Oynadığı filmler

  • The Devil’s Rain
  • Welcome Back, Kotter
  • Günah Tohumu
  • Cumartesi
  • Grease
  • Şehir Kovboyu
  • Patlama
  • Hayatta Kalmak
  • The 55th Annual Academy Awards
  • Larry King Live
  • Two of a Kind
  • Perfect
  • Biography
  • The Experts
  • Bak Bu da Konuşuyor
  • Chains of Gold
  • Eyes of an Angel
  • Shout
  • The Toniht Show With Jay Leno
  • Bak Şimdi Konuşana
  • Intimate Portrait
  • Beyaz Öfke
  • Ucuz Roman
  • Tut Şu Bücürü
  • Kırık Ok
  • Michael
  • Mucize
  • O Çok Sevimli
  • Yüz Yüze
  • Çılgın Şehir
  • Dava
  • Kirli Yarış
  • İnce Kırmızı Hat
  • Generalin Kızı
  • Battlefield Earth
  • Şanslı Numaralar
  • Kod Adı Kılıçbalığı
  • Yakın Tehdit
  • I Love The ’80s
  • Ekip 49
  • Bobby Long’a Bir Aşk Şarkısı
  • İnfazcı
  • Fat Actress
  • Sakin Ol
  • Vahşiler
  • Killing Season
  • Criminal Activities
  • Life on the Line
  • American Crime Story
  • I Am Wrath
  • In a Valley of Violence ve Gotti

Son Güncelleme: 24.11.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
John TravoltaWelcome Back Kotter
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