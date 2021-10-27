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Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?

Jeoloji mühendisi; arz kabuğunun yapısını, bünyesini ve tarihini inceleyen, kaya tabakalarının oluşumunu ve dağıtılması konusunda araştırmalarda bulunan kişi olarak tanımlanmaktadır. Peki jeoloji mühendisi ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar..

27 Ekim 2021 Çarşamba 23:37
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
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Jeoloji mühendisi nedir? Jeoloji mühendisi ne kadar maaş alıyor? Jeoloji mühendisinin görev tanımı nedir? Jeoloji mühendisi olmak için hangi okul ya da hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Jeoloji mühendisi olarak çalışmak için hangi belgelere sahip olmak gerekmektedir?

Jeoloji mühendisi nedir?

Jeoloji mühendisi; arz kabuğunun yapısını, bünyesini ve tarihini inceleyen, kaya tabakalarının oluşumunu ve dağıtılması konusunda araştırmalarda bulunan kişi olarak tanımlanmaktadır.

Jeoloji mühendisi ne kadar maaş alıyor?

Jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişi ayda ortalama olarak 6.500 TL maaş almaktadır. Aynı zamanda jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişinin almış olduğu aylık en düşük maaş miktarı 2.826 TL ‘dir ve jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 12.500 TL ‘dir. Sizde yukarıda belirtmiş olduğumuz aylık maaş miktarları arasında bir gelir elde etmek istiyorsanız İŞKUR Jeoloji Mühendisi iş ilanlarına bakabilirsiniz ve ayrıca https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden de yayınlanmış olan iş ilanlarından size en uygun olanını seçerek kariyer planlamanıza yön verebilirsiniz.

Jeoloji mühendisi olarak çalışmak için hangi okul ya da bölümden mezun olmak gerekiyor?

Jeoloji mühendisi olarak iş hayatında aktif bir şekilde rol almak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi lisanstır.

Jeoloji mühendisi görev tanımı nedir?

Jeoloji mühendisi; bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı ve sonra da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gereklerine de en uygun olacak bir şekilde;

  • Arz tabakalarının fosil ve mineral muhteviyatını tahlil etmek
  • Jeolojk olayları bilinen jeolojik doneler dayanarak ve karakteristikleri arasında bazı karşılaştırmalar yaparak tekrar etme sırasına göre tespit etmeye çalışmak
  • Büyük yer altı basınç ve hareket keyfiyetleri ile volkanik faaliyetlerin dinamik safhalarını arz kabuğunda değişiklik yapan hava, su ve buzul erozyonlarını incelemeye almak
  • Mineral yataklarının yerlerini ve bunların muhtemelen ne kadar bir alana hangi eğitim altında yayıldığını ve maden alanına ne yolda gidilmesi gerektiğini tespit etmek için teorik bilgilerden ve yapılan araştırmalar sonucunda derlenmiş olan donelerden yararlanmak
  • Belirli olan bir bölgede bulunan binalar için emniyeti limitleri tespit ederek araştırmaya tabi tutulmuş olan bölgelerin rapor, harita ve diyagramlarını hazırlayarak erozyon, buzul, selimantasyon gibi dünya yüzeyinin ve yapısının şeklini değiştirme konusunda etkili olan güçleri incelemek
  • Deniz yatağının haritası ve topoğrafisini tespit etmek, çöküntü ile kayaların yapı ve kompozisyonunu incelemek
  • Petrol rezervleri, gaz ve mineral potansiyelinin gelişmesini değerlendirmek
  • Büyük binalar, köprüler, tüneller, baraj inşaat projelerinde ortaya çıkan sorunlarda jeolojik bilgilerini uygulamaya koymak
  • Gerektiği zaman hava fotoğrafı kullanarak bölgenin jeolojik harita ve diyagramını hazırlamak
  • Tortul kayaçlarda yaş tayini yaparak çevresinde bulunan fosilleri laboratuvar ortamında mikroskop altında inceleyerek kayaçların birbiri ile olan ilişkilerinden dolayı oluşabilecek çeşitli türde mineral ve madenler ile bunların rezervleri hakkında sondaj çalışması yapmak
  • Sondaj çalışması sonucunda karotlara bakarak yer altında ki maden, kayaç, mineral ile petrol dağılımının sınırlarını belirleyerek ve çizerek medenin ekonomik durumunu tespit etmek ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak ile görevlidir.

Jeoloji mühendisi meslek ana grubu nedir?

Jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişi ‘’ profesyonel meslek mensupları ‘’ adı altında meslek ana grubuna dahil edilmektedir.

Jeoloji mühendisi meslek alt ana grubu nedir?

Jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişi ‘’ bilim ve mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek mensupları ‘’ meslek alt ana grubu içinde yer almaktadır.

Jeoloji mühendisi hangi meslek grubuna dahil edilmektedir?

Jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişi ‘’ fiziki ve yer bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları ‘’ meslek grubu içine dahil edilmektedir.

Jeoloji mühendisi hangi meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır?

Jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişi ‘’ jeologlar ve jeofizikçiler ‘’ meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Jeoloji mühendisi hangi meslek kodu içinde belirtilmektedir?

Jeoloji mühendisi olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 2114.02 sayılı meslek kodu içinde belirtilmektedir.


Son Güncelleme: 27.10.2021 23:37
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