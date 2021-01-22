Jason Statham yeni filmi için Antalya'ya geldi

Yönetmen Guy Ritchie ile ünlü oyuncu Jason Statham yeni aksiyon filminin hazırlıklarına başladı. Five Eyes isimli aksiyon filminin çekimleri Expo Antalya için hazırlanan alanda gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi 2016 yılında Expo programı Antalya’da gerçekleştirilmiş ve bu program için 1.8 milyon TL’ye özel alan hazırlanmıştı.
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, çekimlerin başladığını doğruladı ve görüntü alınmaması için önlemlerin de alındığını söyledi.
Son Güncelleme: 22.01.2021 00:52