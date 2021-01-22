Jason Statham yeni filmi için Antalya'ya geldi

Yönetmen Guy Ritchie ile ünlü oyuncu Jason Statham yeni aksiyon filminin hazırlıklarına başladı. Five Eyes isimli aksiyon filminin çekimleri Expo Antalya için hazırlanan alanda gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi 2016 yılında Expo programı Antalya’da gerçekleştirilmiş ve bu program için 1.8 milyon TL’ye özel alan hazırlanmıştı.

Söz konusu alan film çekimleri için kiralandı. Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchi ekibiyle birlikte bir önce Antalya’ya geldi. Ekip Antalya Expo, Kaleiçi ve çekimlerin yapılacağı diğer alanlar kapatılırken vatandaşlar içeri alınmıyor.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, çekimlerin başladığını doğruladı ve görüntü alınmaması için önlemlerin de alındığını söyledi.