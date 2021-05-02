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Jason Statham Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek?

Pandemi nedeniyle sinema fimlerinin kısıtlı çekildiği şu dönemlerde sinemaya yeni bir nefes geliyor. Dünyaca ünlü aktör Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı Wrath of Man filmi vizyona girecek. Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek? Wrath of Man filminin yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar.

02 Mayıs 2021 Pazar 10:32
Jason Statham Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek?
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Sinema dünyası yeni bir sinema filmi ile nefes almaya hazırlanıyor. Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı Wrath of Man film adeta sinemaseverle ilaç gibi gelecek. Wrath of Man ne zaman gösterime girecek? Wrath of Man filminin vizyon tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar.

Wrath of Man filmi sinemalarda yayınlanacak mı? Salgın nedeniyle sinemaların kapalı olması akıllara bu soruyu getirdi. Wrath of Man ne zaman sinemalara gelecek?

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritche 2019 senesinde çektiği The Gentlemen filmi ile karşımıza çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise Wrath Of Man ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimlerinin bir kısmını Türkiye'de çekilen Five Eyes filmi üzerinde de çalışan Ritche çekimleri tamamlanan Wrath Of Man ile izleyici karşısına çıkacak. Mayıs ayı içerisinde Amerika'da vizyona girecek film içim PR çalışmalarına hız verildi. Şiddet dozu yüksek olan film artı 18 kategorisinde yer alıyor. 

Ülkemizde de salgın nedeniyle vizyon tarihi netleşmeyen filmin salgının seyrine göre vizyona girmesi bekleniyor. 

Dev yapımın kadrosunda çok başarılı oyuncular bulunuyor. Filmin kadrosunda Statham’a Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Raul Castillo, Niamh Algar ve Post Malone gibi başarılı isimler eşlik edecek.





Son Güncelleme: 02.05.2021 10:32
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Jason StathamWrath Of Man
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