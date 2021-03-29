Jason Statham filmi Wrath of Man fragmanı yayınlandı

Wrath of Man’in ilk tanıtım filmi resmi olarak yayınlandı. Aksiyon gerilimi olan bu filmde Jason Statham başrolde yer alıyor. Fragmanda öncelikle içi para ile dolu bir kamyonu korumaya çalışan insanları görüyoruz.

H adındaki gizemli bir adam, para taşıma işiyle uğraşıyor. Bu iş için bir kamyon şirketinde her hafta milyonlarca dolar nakit parayı Los Angeles’a kamyonla götürüyor. Oğlunu kaybetmiş olan bu adam öfkesini hırsızlarla mücadele ederek çıkarıyor.

Oyuncu kadrosuna ise Scott Eastwood, Joss Hartnett, Jeffry Donovan gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliği Guy Ritchie, senaryoyu yine Guy Ritchie ve Man Davies ve Ivan Atkinson üstleniyor.

Film 7 Mayısıs’ta sinemalarda olacak gibi görünüyor.