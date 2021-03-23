Jack Reacher filmi konusu nedir? Jack Reacher fragmanı, oyuncuları ve konusu

Jack Reacher filmi bu akşam Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Christopher McQuarrie’nin yönetmenliğini yaptığı Jack Reacher filminin başrollerinde ünlü oyuncu Tom Cruise, Robert Duvall ve Rosamund Pike yer alıyor. Film 2012 ABD yapımıdır.

Jack Reacher Oyuncu Kadrosu

Jack Reacher Konusu

Kitaptan uyarlanan bir film olan Jack Reacher, İngiliz kökenli yazar Lee Child’in One Shot adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Robert Duvall, Rosamund Pike, Jai Courtney ve Richard Jenkins yer alıyor.

Amerika’nın Pittsburgh şehrinde her zamanki gibi sakin bir sabahta işine koştur koştur giden insanlar görülmektedir. Normal bir gün olmasına rağmen yakınlardaki bir parktan 6 el silah sesi duyuldu. Bu sırada tam 5 tane sivil kişi yaşamını acı bir şekilde yitirdi.

Bu olayı usta bir keskin nişancının yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri bu olayı hızlı bir şekilde çözer ve tam 24 saat içerisinde olayı gerçekleştirenler yakalanır. Ancak yakalanan kişi sorgulama esnasında tek bir kelime bile etmez. Sadece boş bir kağıda ‘’Jack Reacher'ı bulun!" yazmıştır. Sonrasında aksiyon silsilesi başlar.