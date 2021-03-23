İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Jack Reacher filmi konusu nedir? Jack Reacher fragmanı, oyuncuları ve konusu

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Jack Reacher filminin konusu, oyuncuları ve hikayesi merak ediliyor. Jack Reacher filmi bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

23 Mart 2021 Salı 22:00
Jack Reacher filmi konusu nedir? Jack Reacher fragmanı, oyuncuları ve konusu
Takip Et:

Jack Reacher filmi bu akşam Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Christopher McQuarrie’nin yönetmenliğini yaptığı Jack Reacher filminin başrollerinde ünlü oyuncu Tom Cruise, Robert Duvall ve Rosamund Pike yer alıyor. Film 2012 ABD yapımıdır.

Jack Reacher Oyuncu Kadrosu

Kitaptan uyarlanan bir film olan Jack Reacher, İngiliz kökenli yazar Lee Child’in One Shot adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Robert Duvall, Rosamund Pike, Jai Courtney ve Richard Jenkins yer alıyor.

Jack Reacher Konusu

Amerika’nın Pittsburgh şehrinde her zamanki gibi sakin bir sabahta işine koştur koştur giden insanlar görülmektedir. Normal bir gün olmasına rağmen yakınlardaki bir parktan 6 el silah sesi duyuldu. Bu sırada tam 5 tane sivil kişi yaşamını acı bir şekilde yitirdi.

Bu olayı usta bir keskin nişancının yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri bu olayı hızlı bir şekilde çözer ve tam 24 saat içerisinde olayı gerçekleştirenler yakalanır. Ancak yakalanan kişi sorgulama esnasında tek bir kelime bile etmez. Sadece boş bir kağıda ‘’Jack Reacher'ı bulun!" yazmıştır. Sonrasında aksiyon silsilesi başlar.




Son Güncelleme: 23.03.2021 22:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Jack ReacherTom Cruise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 3: Dracoola fragmanı, oyuncuları ve konusu
Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 3: Dracoola fragmanı, oyuncuları ve konusu
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylanı diziden ayrıldı mı, neden diziden ayrılıyor? EDHO Sanem Çelik geri gelir mi?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylanı diziden ayrıldı mı, neden diziden ayrılıyor? EDHO Sanem Çelik geri gelir mi?
Survivor 2021 54. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Survivor 2021 54. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

Popüler Haberler

Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
Android 11 sürümü ile gelecek yeni Samsung modelleri
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Zenne ne demek, anlamı nedir? Zenne kimlere denir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Jack Reacher filmi konusu nedir? Jack Reacher fragmanı, oyuncuları ve konusu
İŞKUR evde ev hanımlarına ek iş imkanı
1500 tl ye alınabilecek en iyi cep telefonu önerileri
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2021 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mart 2021 Pazartesi ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Uğur Say kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylanı diziden ayrıldı mı, neden diziden ayrılıyor? EDHO Sanem Çelik geri gelir mi?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2021 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos'ın konusu ve oyuncu kadrosu
Masumlar Apartmanı Psikolog karakterini kim canlandırıyor? Seda Akman kimdir?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Baraj dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.