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İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler

İzim Turan oyuncuyu merak eden izleyiciler genç kadın hakkında araştırmalara koyuldu. Oyuncu kaç yaşında? Okurlarımızın saygı değer oyuncu hakkında merak ettikleri bilgiler haberimizde.

17 Şubat 2022 Perşembe 13:14
İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler
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İzim Turan kimdir?

İzmir’de 1989 yılında dünyaya gelen oyuncu küçük yaşından itibaren hayali olan oyunculuğa ilk adımını İzmir Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesinden mezun olarak taçlandırdı. Star TV’de yayınlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde rol aldı. Turan, kendini seyircilere Sevda kişiliğiyle tanıtarak oyunculuk alanında kendisinin ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra kendi adını taşıdığı bir mimarlık bürosu açarak hayatına devam ediyor.
 



Son Güncelleme: 17.02.2022 13:14
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İzim TuranOyuncu
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