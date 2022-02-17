İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler

İzim Turan kimdir?

İzmir’de 1989 yılında dünyaya gelenküçük yaşından itibaren hayali olan oyunculuğa ilk adımını İzmir Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesinden mezun olarak taçlandırdı. Star TV’de yayınlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde rol aldı. Turan, kendini seyircilere Sevda kişiliğiyle tanıtarak oyunculuk alanında kendisinin ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra kendi adını taşıdığı bir mimarlık bürosu açarak hayatına devam ediyor.

