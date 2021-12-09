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İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren başrollerinde Robert De Niro ve Uma Thurman'ın yer aldığı İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

09 Aralık 2021 Perşembe 03:17
İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
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Orijinal adı The War with Grandpa olan İyi Olan Kazansın filmi 24 Eylül 2021 tarihinde vizyona girdi. Komedi, aile ve dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Tim Hill otururken, senaryosunu ise Tom J. Astle ve Matt Ember kaleme alıyor.  

İyi Olan Kazansın filminin konusu nedir?

İyi Olan Kazansın filmi, bir dede ve torunu arasındakitatlı çatışmayı anlatıyor. Ed, eşinin vefatından sonra her şeyden kendini soyutlamış bir adamdır. Annesinin ölümünün ardından babasının yalnız kalmasını istemeyen kızı, Ed’i yanlarına taşınmaya ikna eder. Ancak Ed’in eve gelişi evde bir takım değişiklikler yapılmasına neden olur. Peter, dedesinin gelmesine ne kadar sevinse de odasını ona vermek istemez. Odasını geri almak için planlar yapan Peter, dedesine karşı savaş başlatır. Ancak Ed’in pes etmeye hiç niyeti yoktur.

Filmin IMDb puanı: 5,6

İyi Olan Kazansın oyuncu kadrosu

Robert De Niro (Ed Marino)

Oakes Fegley (Peter Decker)

Laura Marano (Mia Decker)

Poppy Gagnon (Jenny Decker)

Uma Thurman (Sally Marino Decker)

Rob Riggle (Arthur Decker)

Jane Seymour (Diane)

Juliocesar Chaves (Billy)

Cheech Marin (Danny)

Christopher Walken (Jerry)



Son Güncelleme: 09.12.2021 03:17
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Anahtar Kelimeler:
Iyi Olan KazansınThe War With Grandpa
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