İyi Günde Kötü Günde Yasemin karakterini kim canlnadıracak? Hande Yılmaz kimdir?

Yeni sezonda televizyondaki yerini alacak olan İyi Günde Kötü Günde dizisinin kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Çekimlerine hızla devam edilen dizide Yasemin karakterine hayat verecek isim Hande Yılmaz olarak açıklandı. Dizinin başlamasına kısa süre kala dizide yer alacakdiğer isimler de bir bir ortaya çıkıyor. Eylül ayı içerisinde başlaması beklenen dizide açıklanan son isim Hande Yılmaz oldu.

İyi Günde Kötü Günde Yasemin kimdir?

İyi Günde Kötü Günde dizisinde bulunan Yasemin karakterini canlandıracak isim Hande Yılmaz oldu. 1991 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu, Marmara Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu olmak isteyen Yılmaz, 35,5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimleri alarak sektöre hazırlanmıştır. Televizyon sektörüne Leyla ile Mecnun dizisi ile adım atan güzel oyuncu, sonrasında birçok dizide yer almıştır.

Yeni sezon ile birlikte tekrar televizyonda boy gösterecek olan Yılmaz, yeni dizisi ile birlikte oyunculuk alanında tam gaz devam etmeyi düşünüyor.

Hande Yılmaz dizileri