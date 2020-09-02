İyi Günde Kötü Günde Yasemin karakterini kim canlnadıracak? Hande Yılmaz kimdir?

Yeni sezonda televizyondaki yerini alacak olan İyi Günde Kötü Günde dizisinin kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Çekimlerine hızla devam edilen dizide Yasemin karakterine hayat verecek isim Hande Yılmaz olarak açıklandı. Dizinin başlamasına kısa süre kala dizide yer alacakdiğer isimler de bir bir ortaya çıkıyor. Eylül ayı içerisinde başlaması beklenen dizide açıklanan son isim Hande Yılmaz oldu.
İyi Günde Kötü Günde Yasemin kimdir?
Yeni sezon ile birlikte tekrar televizyonda boy gösterecek olan Yılmaz, yeni dizisi ile birlikte oyunculuk alanında tam gaz devam etmeyi düşünüyor.
Hande Yılmaz dizileri
- Leyla ile Mecnun
- Aslan Ailem
- Kuzey Yıldızı
- Zengin ve Yoksul
- İyi Günde Kötü Günde
Son Güncelleme: 02.09.2020 18:07